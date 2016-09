Stahl weiter ungeschlagen Fußball-Landesliga: Neuzugang Richard Penicka schießt Riesaer zum 1:0-Sieg beim FC 1910 Lößnitz.

Im ersten Pflichtspiel der Saison hatte Riesas Neuzugang Richard Penicka (Zweiter von links) noch kein Schussglück; Stahl verlor im Pokal gegen Kamenz. Danach blieben die Riesaer aber in vier Punktspielen ungeschlagen. Und am Sonnabend erzielte der aus Coswig gekommene Penicka das entscheidende Tor zum 1:0-Erfolg beim FC 1910 Lößnitz. © Kerstin Pravemann

In der Fußball-Landesliga gab es am 4. Spieltag erneut einen Wechsel an der Tabellenspitze. Der VfL Hohenstein-Ernstthal kam in Grimma mit 1:5 (1:2) unter die Räder und musste den Muldestädtern den Platz an der Sonne überlassen. Punktgleich mit Grimma zog die BSG Stahl Riesa durch ein 1:0 (1:0) beim FC 1910 Lößnitz auf Rang zwei nach vorn. Der aus Coswig gekommene Richard Penicka markierte nach 18 Minuten das Tor des Tages für die weiter ungeschlagenen Riesaer (drei Siege, ein Remis). Die Gastgeber mühten sich zwar redlich, aber nach einer Roten Karten für Robin Teubner (66.) rückte der erste Saisonsieg in weite Ferne.

Das Spiel der Riesaer beim FC 1911 Lößnitz war geprägt vom unaufhörlichem Dauerregen. Oft blieb der Ball in den Pfützen liegen, die Spieler hatten Standschwierigkeiten und Zuspiele waren nur schwer zu verarbeiten.

In der Anfangsphase tasteten sich beide Mannschaften ab. Abgesehen von einem Lößnitzer Fernschuss in der 7. Minute spielte sich das Geschehen anfangs im Mittelfeld ab. Mit dem ersten sehenswerten Angriff der Begegnung gelang der BSG Stahl in der 18. Minute die Führung. Philipp Schröter wurde auf der rechten Außenbahn lang geschickt und sprintete seinem Gegenspieler davon. Im Strafraum passte er mit Übersicht quer auf Richard Penicka, der den Ball sicher im Tor versenkte.

Mit der Führung im Rücken übernahm Riesa die Spielkontrolle und drängte den Gegner in dessen Hälfte. In der 28. Minute landete die Hand von Karsten Werneke im Gesicht von Marcel Fricke. Das passierte zwar vor den Augen des Linienrichters, aber der Übeltäter sah nur den gelben Karton. Fricke wurde auch verwarnt, warum, wusste keiner so richtig. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit kam Stahl dann noch mal zu mehreren guten Torchancen. Leider gingen die Schüsse von Fricke und Penicka knapp am Tor vorbei. Es blieb beim 1: für die BSG.

Die zweite Halbzeit begann sogleich mit einer Großchance für Stahl. Richard Penicka wurde im Strafraum frei angespielt und versuchte den Torwart zu umlaufen, doch er scheiterte aus spitzen Winkel. Am Spielgeschehen blieb in der Folge danach alles gleich. Stahl ließ Ball und Gegner laufen, ohne sich aber hochkarätige Torchancen zu erarbeiten.

Kutsche verpasst zweites Stahl-Tor

Auf dem tiefen und nassen Boden wurde ein schnelles Passspiel immer schwieriger bis unmöglich. So gelang es Stahl selten zu kombinieren. In der 58. Minute streifte ein Freistoß von Thomas Kutsche das Lattenkreuz. In der 66. Minute rauschte der übermotiviert Lößnitzer Robin Teubner auf Höhe der Mittellinie mit gestreckten Bein in den ballführenden Riesaer hinein. Die Rote Karte war die logische Konsequenz.

Trotz der Überzahl blieb im Riesaer Aufbauspiel aber zu viel Stückwerk. Daher zitterten die Schützlinge von Daniel Küttner auch bis zum Spielende um den Dreier. Und so hatte Lößnitz dann auch zweimal den Ausgleich auf den Fuß. Ein langer Ball in die Schnittstelle der Riesaer Abwehr gelangte zu einem Lößnitzer. Dieser lief allein auf BSG-Torwart Marcus Hesse zu, der lange stehen blieb und im richtigen Moment auf den Ball sprang. Eine starke und saubere Parade vom Riesaer Schlussmann. Kurz danach glänzte Hesse erneut mit einer Parade (81.).

