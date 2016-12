Stahl und Sand für die Sicherheit Riesa und Meißen haben schnell auf den Berliner Anschlag reagiert. Auf den Weihnachtsmärkten ist das deutlich sichtbar.

Vor dem Eingang zur Riesaer Klosterweihnacht hat die Stadtverwaltung am Dienstag einen mit Sand befüllten Container aufstellen lassen. „Sodass ein Lkw hier nicht durchrasen kann", sagte OB Marco Müller. Einem tragischen Vorfall wie in Berlin am Montagabend will Riesa damit vorbeugen.

In Meißen setzen die Verantwortlichen auf verstärkte Polizeipräsenz

Dienstagnachmittag in Riesa: Es ist sonnig, aber knackig kalt – perfektes Weihnachtsmarktwetter. Auch die Riesaer Klosterweihnacht lockt gegen 15 Uhr viele Menschen an. Der Rathausplatz ist vollgeparkt, aus den Seitenstraßen schlendern Familien mit Kindern zum Klosterhof. Viele wundern sich über das sperrige, weiße Teil, das wie ein Fremdkörper direkt vorm Eingangsbereich von Riesas Weihnachtsmarkt steht. Es ist ein Container der Allgemeinen Grundstücksverwaltung (AGV), befüllt mit Sand. Der Anschlag von Berlin am Montagabend, er hat auch in Riesa Spuren hinterlassen.

In der Nachbarstadt Meißen fällt Stadtbesuchern ein blau-weißer Polizeibus am Beginn der Fußgängerzone auf, die Türen weit geöffnet, als würde er versuchen, sich so noch breiter zu machen. Die Polizisten, die neben dem Bus Stellung genommen haben, sind gut gelaunt. Nichts an ihrem Verhalten deutet auf eine ernste Bedrohungslage hin. Die Wahrscheinlichkeit, dass in Meißen etwas Ähnliches passiere wie in Berlin, sei ja auch nur so gering, sagt eine Polizistin und hält Daumen und Zeigefinger einer Hand nah aneinander. Aber es geht auch nicht darum, eine konkrete Gefahr abzuwehren, sondern den Menschen ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln.

Das sollen wohl ebenso die Polizisten, die nun auch bei Tag eine kleine Runde über den Weihnachtsmarkt gehen. Sonst sehe sie diese nur abends, erzähl eine Händlerin, die Glühwein und Flammkuchen in Meißen verkauft. Die Meldung vom Anschlag in Berlin habe sie und andere Händler betroffen gemacht.

Wie auch die Janetzkis, die sich auf dem Riesaer Weihnachtsmarkt einen Glühwein schmecken lassen. Sie lassen sich vom Besuch der Klosterweihnacht durch den Berliner Anschlag nicht abschrecken, sagen die beiden Gröditzer. Händler Jan Giehrisch glaubt, dass das Geschehen die Klostermarkt-Besucher zwar interessiert – es sie aber nicht vom Besuch abhält. Was er davon halten soll, dass die Stadt einen Container als Schutz aufgestellt hat, weiß Giehrisch nicht so recht. „Nichts zu tun wäre wohl auch ein falsches Signal gewesen.“

Der Meißner Gewerbeverein hat als Veranstalter des dortigen Weihnachtsmarktes am Dienstag auch sofort gehandelt. Nach Angaben von Markt-Organisator Peter Görig sei mit Ordnungsamt und Polizei am Morgen die Gefahrenlage analysiert worden. Für die Meißner Weihnacht gelte ein ähnliches Sicherheitskonzept wie für das Weinfest. Es gehe vor allem darum, die Händler und alle Beteiligten zu sensibilisieren. Sie sollten wissen, wie im Ernstfall zu handeln und wer zu alarmieren ist. Durch die Enge der Gassen in der Altstadt wird die Gefahr einer ähnlichen Terrortat wie in Berlin allerdings deutlich gemindert.

In Riesa reagierte man ähnlich schnell wie in Meißen. Rathaus-Mitarbeiterin Manuela Langer zufolge fanden am Morgen sofort Gespräche vor Ort statt, um notwendige Maßnahmen auf den Weg zu bringen. „Einen großen Dank möchte ich an unsere Polizei, Feuerwehr, die FVG Riesa, die AGV sowie die Stadtverwaltung richten. Durch eine schnelle und enge Zusammenarbeit konnten die abgesprochenen Vorkehrungen innerhalb weniger Stunden getroffen werden“, so Oberbürgermeister Marco Müller (CDU). Im Eingangsbereich zur Klosterweihnacht wurde der Container gestellt, der noch weihnachtlich verziert werden soll. In Absprache mit der Polizei habe die Stadt ihr Sicherheitskonzept der neuen Lage angepasst.

Fremden- und islamfeindliche Aktivisten im Dresdner Umland haben noch am Dienstag versucht, aus der Lkw-Attacke politisches Kapital zu schlagen. So lud die Initiatorin der rechtsradikalen Meißner Initiative Heimatschutz Nancy Kanzok dazu ein, sich 19 Uhr an der Frauenkirche zu treffen.

Der Aufruf zu einer offenbar unangemeldeten Spontandemonstration folgte dem Vorbild einer Aktion des Legida-Mitbegründers Jörg Hoyer. Er warb über Facebook für eine Demo am „Eis-Wolf in Heidenau“ sowie für ähnliche Treffen in Dresden, Leipzig sowie Pirna. Hoyer begründete seinen Aufruf ausführlich in zwei über Youtube verbreiteten Videobotschaften.

