Stahl trifft auf Chemnitz

© Sebastian Schultz

Ob sich die Verantwortlichen der BSG Stahl Riesa über diese Lose freuen? Losfee und FVG-Geschäftsführerin Kathleen Kießling präsentiert gemeinsam mit BSG-Mittelfeldspieler Philipp Schröter eine der Partien, zu denen es am Montag, 19. Dezember, zum Super Regio Cup kommen wird.

In der Gruppe B trifft Stahl auf den Drittligisten Chemnitzer FC und den VfB Auerbach. In Gruppe A muss sich Zweitligist Dynamo Dresden mit dem Vorjahres-Sieger FSV Zwickau und Carl Zeiß Jena messen. 2015 sahen rund 5 000 Zuschauer das Hallenturnier, die FVG hofft in diesem Jahr auf ähnlich guten Zuspruch. Tickets für die Veranstaltung sind ab sofort erhältlich.

