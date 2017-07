Fußball Stahl Riesa tut sich weiter schwer Der Landesligist kommt eine Woche vor dem ersten Spiel im Sachsenpokal gegen den VfB Hohenleipisch nur zu einem 1:1.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Die BSG Stahl Riesa musste sich am Samstag im Testspiel gegen den VfB Hohenleipisch 1921 mit einem 1:1 (0:1) zufriedengeben. Gespielt wurde in Tettau, anlässlich eines Sportfestes. In der 36. Minute ging der brandenburgische Landesligist in Führung. David Otto überwand Riesas erfahrenen Torhüter Marcus Hesse. Heimkehrer Paul Kiontke verhinderte mit dem Ausgleichstor (76.) eine Niederlage der BSG.

Für Riesas Trainer Daniel Küttner, der insgesamt 14 Akteure einsetzte, kommen die mageren Ergebnisse nicht überraschend. „Wenn plötzlich neun Leute aus dem Kader nicht mehr zur Verfügung stehen, kann das keine Mannschaft kompensieren. Nicht sofort. Spieler wie Krechlak, Fricke oder Krechlak sind nur schwer zu ersetzen.“ Der Neuaufbau bei Stahl erfordert Geduld, auch von den Fans. „Youngster aus der Region sollen sich mit Stahl identifizieren können. Aber das benötigt natürlich Zeit“, weiß Küttner, der immer noch auf zwei gestandene Neuzugänge hofft. „Insgesamt will ich die gesamte Mannschaft weiterentwickeln, alte Fehler aus der Vorsaison nicht wiederholen und aus routiniertem Personal und jungen Kickern eine homogene Truppe formen. Es wird eine Herkulesaufgabe werden.“

Bereits am Sonnabend steht das Erstrundenspiel im Landespokal an. Für Küttner dürfte es eher eine zusätzliche Vorbereitungspartie werden. Gastgeber Blau-Weiß Stahl Freital, Küttners Ex-Verein, wird dagegen sicher alles daran setzen, dem Sachsenligisten ein Bein zu stellen.

Bei einem Blitzturnier in Leipzig-Liebertwolkwitz stellte sich der von Jens Wagner trainierte Landesklässler in ordentlicher Verfassung vor. Nach einem 0:0 gegen den SV Liebertwolkwitz und einem 3:0 gegen Tapfer Leipzig reichte es für die Freitaler zu Platz eins. „Am Dienstag testen wir noch gegen Cossebaude, bevor es zu Hause gegen Stahl Riesa im Pokal losgeht. Darauf freuen wir uns alle“, sagt Wagner.

