Fußball Stahl Riesa schockt den Spitzenreiter In Markkleeberg geht die Küttner-Elf schon nach 58 Sekunden in Front. Der 4:1-Sieg versöhnt auch die Fans.

Wieder Jubel im Doppelpack: Riesas Paul Kiontke – hier in einem früheren Spiel gegen Grimma – sorgte beim Spitzenreiter Kickers Markkleeberg für die zeitige Stahl-Führung nach weniger als einer Spielminute. Kurz vor Schluss machte der 30-Jährige mit seinem elften Saisontor dann endgültig den Sack zu. © Ronny Belitz

Es geht doch! Fans des Fußball-Landesligisten Stahl Riesa rieben sich am Sonnabend zum Teil erstaunt die Augen, ehe sie auf diversen Internetforen ihrer Freude freien Lauf ließen. „Das war eine Demonstration von richtig gutem Fußball gegen einen spielstarken Gegner“, hieß es dort beispielsweise. Und auch: „So langsam scheint sich die neue junge Mannschaft einzuspielen.“ In den Jubel über das überraschende 4:1 mischt sich zudem Erleichterung. Endlich habe sich die Mannschaft von Trainer Daniel Küttner „wieder Luft nach unten verschafft“. Dass der „Befreiungsschlag“ ausgerechnet bei Spitzenreiter Kickers Markkleeberg gelungen scheint, damit hatte nun angesichts der durchwachsenen Leistungen der letzten Wochen keiner gerechnet.

Der Grundstein: Stahl legte los wie die Feuerwehr. Der Sekundenzeiger hatte noch keine volle Umdrehung absolviert, da lag das Runde schon im Eckigen. Marcel Krake hatte sich im Zweikampf den Ball erkämpft, passte schnell nach vorn. Philipp Schröter wurde steil auf der rechten Außenbahn geschickt und lief seinem Gegenspieler einfach davon. Der flache Pass ins Zentrum fand Paul Kiontke, der eiskalt zur frühen Führung verwandelte.

Ein Start nach Maß für Stahl Riesa. Der Tabellenführer schien sichtlich überrascht vom forschen Auftreten der Elbestädter und war komplett überfordert. Stahl war reaktionsschneller, spritziger. So dominierte man das Spielgeschehen, überrannte förmlich den Gegner und zeigte dabei starkes Kombinationsspiel.

Das Nachlegen: Ein traumhafter Angriff über die volle Länge des Platzes sorgte schon in der 16. Minute für das 2:0. Nach Abwurf von Torwart Hesse spielten Martin Magula und Tom Dornick mit einem doppelten Doppelpass den Gegner aus. Magula schickte dann erneut den schnellen Philipp Schröter steil und lief selbst als Verteidiger mit in den Strafraum. Schröter rannte wieder allen davon und flankte in die Mitte. Genau zu Martin Magula, der den Ball unhaltbar in den Torwinkel knallte. Wow: staunende Gesichter bei allen mitgereisten Stahlfans und auch dem „Rest“ der 150 Zuschauer. Und Stahl machte genauso stark weiter. In der 24. Minute lief diesmal Johannes Runge auf der linken Seite allen davon und flankte flach in die Mitte. Paul Kiontke rutschte noch an der Eingabe vorbei, doch dahinter lauerte Philipp Schröter und versenkte den Ball ins Tor.

Ehe sich der bisherige Spitzenreiter versah, stand es also 3:0 für die Riesaer. Und dies vollkommen verdient. Denn die Küttner-Elf spielte wie ausgewechselt im Vergleich zu den Vorwochen; die Abwehr felsenfest, das Mittelfeld ballsicher und der Angriff kreuzgefährlich.

Die Gastgeber-Reaktion: Markkleeberg kam erst kurz vor der Halbzeit zu zwei Chancen. In der 35. Minute parierte BSG-Torwart Marcus Hesse einen tückischen Heber von der Strafraumgrenze, indem er geistesgegenwärtig die Hände nach oben riss und den Ball noch über die Torlatte bugsierte. Und in der 42. Minute schoss ein Markkleeberger freistehend im Strafraum aufs Tor, der Ball trudelte aber eher in Richtung Eckfahne .

Verletzungsbedingt musste Stahl dann leider auswechseln. Für Andre Köhler kam Irakli Rizhamadze in die Abwehrkette. Für den 18-jährigen Belgier mit georgischen Wurzeln war es das Debüt in der Sachsenliga mit der BSG.

Der mögliche Führungsausbau: Auch nach der Halbzeitpause hatte Stahl den Gegner weitestgehend im Griff und hätte das Ergebnis sogar erhöhen können. Natürlich drückten die Markkleeberger mächtig, ohne aber selbst zu größeren Torchancen zu kommen. Diese hatte Stahl und sündigte etwas in der Verwertung. Johannes Runge scheiterte nach einer Ecke mit seinem Schuss an einem Verteidiger auf der Torlinie (50.). Tom Dornick schoss aus guter Position vorbei (54.). Paul Kiontke versuchte in der 67. Minute den Torwart mit einem Weitschuss von der Mittellinie zu überraschen. Und in der 73. Minute scheiterte Johannes Runge am Torwart.

Der Anschluss: Die Gastgeber waren indes keineswegs schwach, Stahl an diesem Tag aber einfach zu stark. Selbst den Anschluss zum 1:3 verursachten die Riesaer selbst. Erst vertändelte man an der rechten Strafraumgrenze den Ball – Freistoß für die Kickers. Den brachte Christian Freyer scharf rein, und Martin Magula köpfte ins eigene Tor. Der sehr gut leitende Schiedsrichter Gunnar Stary gab den Treffer dennoch dem Markkleeberger Spieler (70.).

Die endgültige Entscheidung: Dann wurde die Partie kurzzeitig hektisch. Kickers Markkleeberg witterte Morgenluft. Die einzige heikle Situation gab es in der 78. Minute. Einen Schuss aus spitzen Winkel hatte Irakli Rizhamadze mit seinem Körper geblockt. Die Markkleeberger wollten ein Handspiel gesehen haben. Schiedsrichter Stary verständigte sich mit seinem Linienrichter und entschied auf Spielfortsetzung. Der eingewechselte Christian Blochwitz reklamierte lautstark, verfolgte gestenreich den Schiedsrichter und bekam dafür die Gelb-rote Karte gezeigt. Damit war die Partie entschieden.

Der Schlusspunkt: In der 83. Minute vollendete die BSG einen weiteren Angriff zum 4:1-Endstand. Johannes Runge hatte sich auf der linken Seite wunderbar durchgesetzt und passte quer in den Strafraum. Dort stand Paul Spindler wohl im Abseits, so dass Paul Kiontke sicherheitshalber dazwischen ging und den Ball ins Tor schoss. Sein elfter Saisontreffer. In der Statistik liegt Kiontke damit auf dem zweiten Platz der Torschützenliste.

Das Fazit: Eine unglaubliche Leistung der BSG-Mannschaft, die ihre beste Saisonleistung zeigte und beeindruckte. Und: Stahl Riesa gewinnt zum zweiten Mal hintereinander. Ein Fan wittert Morgenluft: „Geht da doch etwas nach oben?“

