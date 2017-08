Stahl Riesa schlägt nochmal auf dem Transfermarkt zu Mit Irakli Richamadze kommt ein Belgier an die Elbe. Yassine Azougagh wiederum wechselt aus Röderau-Bobersen.

Irakli Richamadze wechselt aus Belgien an die Elbe. © PR

Landesligist Stahl Riesa hat kurz vor dem Ende der Transferfrist auf dem Markt noch einmal zugeschlagen – und wird damit jetzt internationaler. Denn beide Neuverpflichtungen in letzter Minute haben ihre Wurzeln im Ausland. „Mit Irakli Richamadze wechselt aus Belgien ein 18-jähriger Spieler an die Elbe“, teilte der Vereinsvorstand mit. Ein Teil seiner Familie lebt bereits in der Elbestadt. Richamadze sei noch U19-Spieler und könne somit die A-Jugend des Vereins unterstützen. Er spielte bisher in der Jugendabteilung des KVV Coxyde, dessen 1. Mannschaft in der dritten belgischen Liga spielt.

Zweiter Neuzugang ist Yassine Azougagh. Er spielte in der vergangenen Saison beim Kreisoberligisten SV Röderau-Bobersen und schoss dort immerhin acht Tore in 18 Spielen für die Röderauer. Der Mittelfeldspieler ist Marokkaner. (rt)

