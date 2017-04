Stahl Riesa im Torrausch – Zwenkau bedient Sieben Tore und endlich wieder ein starkes Spiel. Nur das obligatorische Gegentor stört.

Freud und Leid: Während sich die diesmal rot-weißen Riesaer gleich über sieben Treffer freuen konnten, war Zwenkaus Kevin Baierlein restlos bedient – wie wohl auch seine Mannschaftskameraden nach der deftigen Schlappe in der Stahlarena. © Ronny Belitz

Bei schönstem Wetter war die BSG Stahl Riesa von Beginn an gewillt, Wiedergutmachung für zuletzt eher schwache Leistungen zu betreiben. Außerdem sollte der erste Sieg gegen den VfB Zwenkau her.

Und schon nach fünf Minuten stand es 1:0, nachdem Marcel Fricke eine Verlängerung von Jerome Wolf per Kopf einköpfte. Doch danach verfiel das Riesaer Spiel erst einmal wieder ins Muster der letzten Begegnungen. Die Bälle wurden lang und unpräzise nach vorn geschlagen, ein richtiger Spielaufbau kam kaum zustande. Zwenkau kam dadurch etwas besser in die Partie und hatte einige Halbchancen. Im Abschluss zeigten sich die Gäste aber zu schwach.

In der Halbzeit fand Stahl-Trainer Daniel Küttner wohl die richtigen Worte. Denn Stahl spielte sich jetzt den Gegner zurecht und zeigte sich im Angriff so effizient wie selten. In der 49. Minute war es wieder eine Flanke von Steffen Krechlak die den Treffer vorausging. Jerome Wolf kam am kurzen Pfosten zum Kopfball, ein Befreiungsschlag von Zwenkaus Filip Knezovic landete im eigenen Netz. Nur drei Minuten später war die Partie endgültig entschieden mit dem 3:0 durch Fricke. Zwenkau versuchte auch danach weiter mitzuspielen. Doch Stahl spielte sich in einen kleinen Rausch, zeigte man den 331 Zuschauern attraktiven Fußball. Andre Köhler, Franz-Josef Zech und Jerome Wolf hatten weitere gute Torchancen. Steffen Krechlak schließlich schoss das 4:0 (63.).

Hinten „zu Null“ geht bei Stahl aber offenbar derzeit nicht. Beim einzigen Angriff der Zwenkauer im zweiten Abschnitt agierte die Verteidigung zu lässig und kassierte den Anschluss. Danach drehten die Riesaer aber nochmal auf. Erst traf Norman Gründler zu seinem 8. Saisontor (78.). Fünf Minute machte Winter-Neuzugang Franz-Josef Zech seine erste „Kiste“ für die BSG. Und in der 89. Minute markierte der eingewechselte Richard Penicka den 7:1-Endstand.

