Fußball Stahl Riesa holt Ex-Großenhainer Franz-Josef Zech saß zuletzt nur noch auf der Bank bei Oberligist Bischofswerda. Trainer Küttner freut sich auf den Neuen.

Franz-Josef Zech (gelbes Trikot), hier in einem Spiel des Bischofswerdaer FV gegen Usti im letzten Jahr, soll die Offensive von Stahl Riesa in der Rückrunde verstärken. © SZ/Archiv

Beim ersten Auftritt für die Elf von Stahl Riesa „lieferte er eine gute Leistung ab“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Gemeint ist der erste und einzige Neuzugang des Landesligisten in der Winterpause: Franz-Josef Zech heißt er, ist 20 Jahre alt. „Kurz vor dem Ende der Transferperiode hat sich unser Verein die Dienste von Franz-Josef Zech gesichert“, teilte der Verein mit.

Kenner der Fußballszene insbesondere aus Großenhain werden aufhorchen. Denn Franz-Josef Zech lernte das Fußball-ABC tatsächlich in der Röderstadt. Später wechselte er im Nachwuchsbereich zu Borea Dresden, trug zwischenzeitlich dann auch wieder das Großenhainer Trikot in der A-Jugend für ein paar Begegnungen. 2015 wechselte Zech dann zu Oberligist Bischofswerdaer FV. Doch dort kam der offensive Mittelfeldspieler in der Saison 2015/16 lediglich zu 15 Einsätzen in Pflichtspielen, von denen keiner über die gesamte Spielzeit dauerte. Auch in der laufenden Saison drückte er bei den Punktspielen die Bank, kam lediglich zu zwei Kurzeinsätzen im Sachsenpokal und spielte ansonsten in der „Reserve“ des BFV. Nicht zuletzt deshalb suchte er zur Winterpause eine neue Herausforderung.

Stahl Riesas Trainer Daniel Küttner ist nach den ersten Beobachtungen zufrieden. „Franz ist ein hochmotivierter, ehrgeiziger junger Spieler, vielseitig einsetzbar und torgefährlich“, so Küttner. Einen ersten Einsatz hatte Zech im Testspiel gegen die U19 von Dynamo Dresden. Stahl gewann 1:0 – und der Neuzugang „hat einen sehr guten Eindruck gemacht“, resümiert der Stahl-Coach. „Ich bin froh, dass er den Weg zu uns gefunden hat.“ Nach der durchwachsenen Hinrunde des Landesligisten werde Franz-Josef Zech jetzt seine Chance bekommen, um wieder Spielpraxis sammeln zu können. Der Youngster will sich in Riesa beweisen. Und Daniel Küttner sagt auch, dass der Neue „Druck auf die anderen Spieler ausüben“ soll.

