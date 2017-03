Stahl Riesa hilft Sörnewitzern nach Vereinsheimbrand Große Solidarität: Heimische Firmen spenden Trikots für die betroffenen Sportler aus dem Coswiger Ortsteil.

Alles komplett zerstört – nach dem Brand im Vereinsgebäude des SV Motor Sörnewitz in Neusörnewitz. © Arvid Müller

Nach dem verheerenden Brand im Vereinsheim der Sportler vom SV Motor Sörnewitz vom vergangenen Freitag, gibt es jetzt erste handfeste Hilfsangebote. Wie Martin Schütz, Kapitän der 1. Fußball-Herrenmannschaft informiert, haben die Fußballer der BSG Stahl Riesa angeboten, ein Freundschaftsspiel für den Wiederaufbau des Vereinsheims gegen die Sörnewitzer zu veranstalten. Darüber habe der Vorstand der Riesaer informiert.

„Des Weiteren wird die BSG Stahl Riesa beim nächsten Heimspiel für unseren Verein und den Wiederaufbau des Vereinsheims Spenden sammeln im Stadion“, so Martin Schütz. Auch für die im Heim am Kahlhügelweg verbrannten Trikots gibt es jetzt eine erste Hilfe. Die Trikots für das erste Heimspiel nach dem Großbrand werden zur Verfügung gestellt von der Firma Malermeister Harald Hönisch aus Weinböhla. Schütz: Die Filiale Fielmann Meißen wird einen Trikotsatz für die 1. Männermannschaft sowie die Firma Nehlsen GmbH & Co. KG aus Gröbern einen Trikotsatz für die Alten Herren spenden.

Das erst in den letzten Jahren mit viel Einsatz der Sportler modernisierte Vereinsheim neben dem Sportplatz war in der Nacht zum Freitag komplett niedergebrannt. In den Flammen wurden nicht nur die Ausrüstungen der Spieler vernichtet, sondern auch die weit über Sörnewitz hinaus bekannte Kegelbahn.

Die Sportler vom SV Motor Sörnewitz haben ein Spendenkonto eingerichtet: DE 80 8505 5000 3253 3298 51 bei der KSK Meißen (BIC: SOLADES1MEI), Stichwort Spende Vereinsheim.

