Fußball Stahl Riesa bleibt sich treu Gegen Lößnitz liegt das Küttner-Team 0:2 hinten. Ein Aufbäumen und zwei Wolf-Tore sichern noch einen Punkt.

Jerome Wolf wird hier nach dem 2:2-Ausgleich von Michael Gallwitz beinahe „vergöttert“. Der Schütze selbst erwies sich einmal mehr als Retter in höchster Fußball-Not und gehörte gegen Lößnitz zu den treibenden Kräften seines Teams. © Ronny Belitz

Vor dem Spiel machte ein bisschen Statistik die Runde. So trafen Stahl Riesa und der FC Lößnitz in der Fußball-Landesliga bislang ein einziges Mal aufeinander. Das war im Herbst, und Stahl siegte im Erzgebirge mühsam mit 1:0.

Daheim dagegen sind die Elbestädter eine Macht, verloren in dieser Saison nur ein Spiel. Und: Stahl Riesa legt in der Zuschauergunst momentan den Top-Wert aller Teams der Liga hin: 309 Zuschauer durfte der Verein bis zum Lößnitz-Spiel im Schnitt pro Heimpartie begrüßen. Aber auch das verheimlichen die Statistiker nicht: An den fünf Spieltagen vorher haben die „Stahler“ jeweils mindestens zwei Gegentore kassiert.

Um es vorwegzunehmen: Die Serie fand gegen den Tabellenachten ihre Fortsetzung. Denn schon nach 32 Minuten war am Sonnabend das unrühmliche „Soll“ erfüllt, lag Stahl Riesa gegen den Außenseiter mit 0:2 im Hintertreffen. Das Führungstor der Gäste entsprang dabei einem direkt verwandelten Freistoß durch Marcel Trehkopf in der 11. Minute. Nach einer guten halben Stunde erhöhte Lößnitz dann gar. Nach einer unglücklichen Aktion von Torwart Hesse inklusive Ballverlust endete der Rettungsversuch von Bierstedt im eigenen Kasten.

Das passte natürlich irgendwie zu den widrigen Wetterverhältnissen in der Stahlarena. Bei Aprilwetter waren trotzdem 227 Zuschauer gekommen, die zur Pause zwar rat-, nicht aber mutlos waren. Stahl hatte nach dem Wechsel den starken Wind im Rücken und zeigte sich jetzt vor allem in der Offensive entschlossener. Zudem stellte Trainer Küttner nach einer Stunde auf drei Stürmer um – das machte sich bemerkbar. Der eingewechselte Penicka sowie Köhler sorgten für erste „Warnschüsse“ Richtung Lößnitzer Gehäuse. Dann war es Routinier Jerome Wolf vorbehalten, den Anschlusstreffer zu erzielen, als er eine Vorlage von Runge verwertete (72.), der einem „Windball“ zuvor energisch nachgesetzt hatte. Und Wolf hätte auch gleich nachwaschen können. Doch sein „Knaller„ in der 76. Minute landete am Gebälk, Franz-Josef Zechs Nachschuss verfing sich in der vielbeinigen Abwehr.

Letztlich schien die Niederlage nicht mehr zu verhindern zu sein. Wenn da nicht „Joker“ Wolf nochmals zugeschlagen hätte. Eine Flanke von Andre Köhler wurde von Lößnitz zu kurz abgewehrt, gelangte an die Strafraumgrenze, wo Jerome Wolf zum Volleyschuss ansetzte und diesmal das Leder unhaltbar in den Torwinkel versenkte. Das war in der 88. Minute, und Lößnitz schien nun merklich zu zittern und sehnte den Abpfiff herbei. Stahl dagegen versuchte in der Nachspielzeit, sogar noch den Sieg zu erzwingen. Doch das wäre wohl zu viel des Guten gewesen. Letztlich vergab man den auch in diesem Spiel durchaus möglichen Dreier bereits in der ersten Halbzeit. Warum Stahl immer erst einen Rückstand braucht, um sich danach zurück ins Spiel zu kämpfen, bleibt die große Frage.

Stahl Riesa liegt nach diesem Spieltag in der Tabelle nunmehr schon elf Punkte hinter dem Dritten zurück. Mit wiederum zwei Gegentoren ist sich die Mannschaft – statistisch gesehen – treu geblieben. Leider. Der bis dato errechnete Zuschauerdurchschnitt ist ebenfalls leicht gesunken. Aber dafür konnten die Kicker diesmal sehr wenig. Immerhin: Ein „Nimbus“ bleibt erhalten: Gegen den FC Lößnitz hat Stahl Riesa in der Landesliga nach wie vor noch nie verloren. Die Bilanz jetzt: zwei Spiele, ein Sieg, ein Remis. Dafür können sich die Küttner-Schützlinge derzeit leider nichts kaufen. (mit sr)

