Fußball-Landesliga Stahl präsentiert noch einen Neuzugang Tom Dornick ist der nun schon neunte Spieler, der die BSG in der neuen Saison verstärken soll.

Tom Dornick © privat

Die BSG Stahl Riesa kann einen weiteren Neuzugang vermelden. Mit dem Defensivspieler Tom Dornick wechselt nach Angaben des Vereins erneut ein junger und ambitionierter Spieler in die Stahlstadt. Der 18-Jährige spielte in der letzten Saison für die A-Jugend von Dynamo Dresden in der Bundesliga. Dabei bestritt der 1,85 Meter große gelernte Verteidiger zehn Partien.

Dornick ist der nun schon neunte Spieler, der die BSG in der neuen Saison verstärken soll. Die Auftaktpartie in der Landesliga am Freitag verloren die Elbestädter allerdings mit 3:4 gegen Niesky. Am Sonnabend geht es zum Derby beim Aufsteiger in Großenhain. (rt)

