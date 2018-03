Stahl ohne Biss

Riesa/Zwenkau. Schon beim Blick auf die Umstände – Minustemperaturen und gefrorener Boden – wusste jeder, dass man kein gutes Fußballspiel erwarten kann. So war die Partie VfB Zwenkau gegen Stahl Riesa dann auch kein Leckerbissen. Stahl Riesa konnte im ersten Pflichtspiel des Jahres auf die wieder genesenen Tom Dornick und Jerome Wolf zurückgreifen und spielte in einer offensiven Grundausrichtung.

Beide Teams gingen kein Risiko ein. Viel spielte sich im Mittelfeld ab. Erst kurz vor der Halbzeit fiel so ziemlich aus dem Nichts der Führungstreffer für Stahl. Ein langer Steilpass rutschte durch die vielbeinige Zwenkauer Abwehr. Im Laufduell setzte sich Jerome Wolf durch und beförderte den Ball ins Tor. Die zweite Halbzeit war dann zunächst etwas flotter, aber weiter ohne Torchancen. Zwenkau musste nach dem Rückstand natürlich mehr für die Offensive tun und drückte. Allein es fehlte dem Gastgeber an besagter Durchschlagskraft. Im eigenen Spiel nach vorn war Stahl aber wenig gefährlich. Wenn etwas ging, dann durch Konter. So hatte zweimal Flügelspieler Philipp Schröter die Chance für die mögliche Entscheidung.

Sehr ärgerlich, fiel dann in der Schlussphase doch noch der Ausgleich. Ein Freistoß von der linken Seite wurde hoch in den Riesaer Strafraum geschlagen, der Zwenkauer Robert Kratz konnte unbedrängt einköpfen.

Bis zum Schlusspfiff passierte nichts mehr. Bitter für Stahl: die Verletzung von Robert Biedermann, der nach einen unübersichtlichen Zweikampf an der Seitenlinie liegenblieb. Für ihn kam Daniel Michann zu einigen Einsatzminuten.

