Fußball Landespokal Stahl lässt gegen Niesky erneut Federn Ein eher schwacher Auftritt unter Flutlicht bringt die zweite Pleite gegen die Eintracht.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Wieder ist für Stahl Riesa im Landespokal zeitig Schluss. Diesmal verdarb Liga-Kontrahent Eintracht Niesky den Stahlern den Einstieg ins Wochenende. Am Freitag Abend hieß es unter Flutlicht in Niesky 1:3 aus Riesaer Sicht.

Stahl war mit vielen guten Vorsätzen zur Eintracht gereist. Noch immer schmerzte die 3:4-Heimniederlage zum Landesliga-Auftakt. Der Pokal sollte eigentlich Wiedergutmachung bringen. Doch schon vor dem Anpfiff stand die Begegnung für die Gäste unter keinem guten Stern. Erst verlegte Niesky das Spiel vom Rasen- auf den Kunstrasenplatz, weil der Regen den ursprünglich geplanten Platz unbespielbar machte. Dann konnte die Begegnung erst mit halbstündiger Verspätung beginnen, weil sowohl die Riesaer als auch das Schiedsrichtergespann wegen eines Autobahn-Staus Probleme bei der Anreise hatten

Zu später Stunde ging es dann aber doch endlich los – mit dem besseren Start für die Platzherren. Die überraschten mit neuem Spielsystem und nutzten in der 13. Minute ihre zweite Torgelegenheit zur Führung durch Sisler, der Riesas Torwart Hecht mit einem sehenswerten Lupfer überwand. Auf die Antwort der Schützlinge von Trainer Daniel Küttner mussten die Riesaer Fans unter den 100 Zuschauern aber nicht lange warten. Franz-Josef Zech traf mit fulminantem Schuss zum Ausgleich, nachdem ein Pass in die „Schnittstelle“ mustergültig bei ihm angekommen war. Doch damit hatten beide Kontrahenten ihr Pulver in Hälfte Eins auch schon verschossen.

Nach dem Pausentee setzte zunächst Stahl einen Farbtupfer. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn der Kopfball nicht an der Latte, sondern im Tor gelandet wäre. So aber gewannen die Gastgeber wieder Oberwasser. Nach Freistoß aus dem linken Halbfeld nickte Jonathan Schneider quasi ohne Gegenwehr zum 2:1 ein (57.).

Eine halbe Stunde blieb Stahl, um das Blatt zu wenden oder wenigstens eine Verlängerung zu erzwingen. Ein paar wenige Chancen dazu gab es, doch letztlich blieb der Riesaer Sturm nur ein Lüftchen. Da auch den Gastgebern nicht mehr allzu viel gelingen wollte, blieb es bis zu den letzten Spielzügen zumindest spannend. Damit war es dann in der ersten Minute der Nachspielzeit aber auch vorbei. Nieskys Jablonski vollendete einen Konter zum 3:1. (rt/th)

