Stahl konzentriert sich aufs Toreschießen Der Rückzug von Fußball-Landesligist Görlitz spielt vor der Begegnung gegen Kamenz eine untergeordnete Rolle.

Riesa fast ganz oben, Görlitz am Boden: In der letzten Saison bejubelte Stahl in der Landesliga gegen Gelb-Weiß vier Tore (Endstand 4:3). Während die Elbestädter am Wochenende gegen Einheit Kamenz erneut punkten wollen, muss der sächsische Landesliga-Fußball auf Gelb-Weiß Görlitz ab sofort verzichten. © Ronny Belitz/Archiv

Marcel Fricke ist optimistisch. Für das anstehende Landesliga-Punktspiel gegen Einheit Kamenz am Sonnabend hat der Akteur der BSG Stahl Riesa beim Expertentipp im Sachsenliga-Forum mutig einen 2:1-Erfolg für seine Mannschaft prognostiziert. Die Begegnung ist das Top-Spiel der Liga am Wochenende. Und Stahl Riesa hat mit den Lessingstädtern mindestens zwei Rechnungen offen. Denn da ist noch die bittere 1:3-Niederlage aus der Vorsaison, die quasi das Ende der Riesaer Aufstiegsträume bedeutete. Und in der 1. Runde des Landespokals im August schieden die Küttner-Schützlinge gegen die Kamenzer ziemlich sang- und klanglos nach einer 0:4-Pleite aus.

Für den „Paukenschlag“ der Woche sorgte allerdings ein Landesliga-Konkurrent, der jetzt plötzlich keiner mehr ist. „Die 1. Männermannschaft des NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 e.V. wird mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb der Landesliga Sachsen zurückgezogen“, teilte der Vereinsvorstand am Mittwoch nach einer Krisensitzung tags zuvor mit. Hauptgründe dafür seien „die laufenden Ermittlungsverfahren gegen den Vorstand und die Festnahme von zwei ausländischen, offiziell spielberechtigten Sportfreunden vor drei Wochen“. Hintergründe sind bislang nicht näher bekannt.

Bitter für den Meißner SV

Damit wird die Sachsenliga nun die gerade erst begonnene Saison mit nur noch 15 Mannschaften zu Ende spielen. Der Sächsische Fußballverband teilte mit, dass die weiteren Spiele mit Görlitzer Beteiligung vom Staffelleiter bereits vom Spielplan genommen wurden. Die bisherigen Begegnungen, bei denen die Neißestädter zwei Siege und zwei Niederlagen einfuhren, werden annulliert. Bitter ist der Rückzug indes für den Meißner SV. Die Domstädter schieden nach ihrer bislang besten Saisonleistung im Pokal nach einer 1:3-Niederlage in der Verlängerung gegen Görlitz aus. Nächster Gegner von Gelb-Weiß wäre Oberligist Chemie Leipzig gewesen...

Bei der BSG Stahl Riesa will man den Rückzug der Gelb-Weißen nicht weiter kommentieren. „Ist eigentlich schade“, lässt sich Vorstandsmitglied Dietrich Hoffmann dann zwar entlocken. Doch angesichts der bevorstehenden Wochenend-Aufgabe gegen Einheit Kamenz konzentrieren sich die „Stahler“ lieber auf das Wesentliche. Auf den aktuellen Tabellenstand der nunmehr leicht „verzerrten“ Tabelle hat das Geschehen aus Riesaer Sicht eh keinen Einfluss. Man bleibt momentan auf dem zweiten Platz und könnte diesen bei einem eigenen Dreier und gleichzeitigem Strauchler von Spitzenreiter Grimma in Freiberg sogar „veredeln“.

Soweit denkt in Riesa noch niemand. „Stahl wird mit Respekt, aber nach dem erfolgreichem Saisonstart auch mit breiter Brust in das Spiel gehen“, heißt es aus dem Verein. Wohl wissend, dass die Kamenzer in der letzten Saison lange Zeit den Ton in der Sachsenliga angaben und erst nach dem Bekanntwerden des eigenen Aufstiegsverzichts die Luft ein wenig raus war. Am Ende aber stand der zweite Platz hinter Aufsteiger Chemie Leipzig. Momentan stehen die Lessingstädter nach einem verhaltenen Saisonstart auf dem 5. Rang. Zuletzt zeigte die Mannschaft aber eine große Moral. Beim Schlusslicht Rapid Chemnitz gelang in der Nachspielzeit ein 2:1-Erfolg trotz doppelter Unterzahl. Denn Stürmer Sebastian Heine und Abwehrchef Karel Vrabec hatten „Rot“ gesehen und werden am Sonnabend in der Stahlarena fehlen.

Dass Kamenz auch schlagbar ist, bewies Stahl Riesa im Heimspiel der letzten Saison. Damals markierte Jerome Wolf den einzigen Treffer des Tages zum bislang allerdings auch einzigen Dreier gegen Einheit. Nach Ansicht des Vereins ist daher „die Zeit reif für einen weiteren Riesaer Erfolg“.

