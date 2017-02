Fußball Landesliga Stahl kann befreit aufspielen Zum Rückrunden-Auftakt geht es für die Küttner-Elf nach Copitz. Der Coach freut sich drauf - trotz schwieriger Vorbereitung.

Riesa. Ganze zwei Testspiele konnte Fußball-Landesligist Stahl Riesa seit Jahresbeginn austragen. Das letzte gegen Merseburg ging daheim mit 2:0 für die Elf von Trainer Daniel Küttner aus. Zuvor wurde die U19 von Dynamo Dresden auf dem Kunstrasen von Pirna-Copitz mit 1:0 bezwungen.

Ein gutes Omen? Morgen kehren die Riesaer zum ersten Punktspiel des Jahres nach Copitz zurück. Es ist eine Reise ins Ungewisse. Denn: Die Winterpause verlief alles andere als optimal. Wegen des hartnäckigen Winters fielen Trainingseinheiten aus, mussten verkürzt oder aber unter improvisierten Bedingungen durchgeführt werden. Auch mehrere Testspiele gegen teilweise hochklassige Kontrahenten konnten wegen der widrigen Platzverhältnisse nicht stattfinden. So beklagt Daniel Küttner dann auch, dass es keine wirklichen Erkenntnisse zum aktuellen Leistungsstand im Vergleich zur Konkurrenz gibt.

Beim VfL Pirna-Copitz erwartet die Riesaer zudem keine leichte Aufgabe. „Copitz ist zu Hause eine Macht“, weiß auch Küttner. Mit zwei Punkten und einem Spiel weniger gehört der Kontrahent zu den unmittelbaren Tabellennachbarn der Stahlstädter. Die haben sich in der Hinrunde bei gerade mal fünf Auswärtspunkten ebenfalls nicht mit Ruhm bekleckert. Das soll jetzt revidiert werden. Mehr Punkte als in der Hinrunde – so das Trainerziel. Und da der Aufstiegszug wohl abgefahren ist, kann Stahl Riesa in der 2. Halbserie eigentlich befreit aufspielen.

