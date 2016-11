Stahl im Härtetest Englische Woche für die Küttner-Schützlinge: Bei voller Ausbeute winkt die Spitze.

Beim 4:3 gegen den Reichenbacher FC tat sich Stahl Riesa lange schwer. Nur selten wurde wie in dieser Szene ordentlich Druck gemacht. In den nächsten Tagen wartet nun ein absoluter Härtetest auf den Landesligisten. © Ronny Belitz

. Die beiden Elfmeterpunkte in der Riesaer Stahlarena sind verkauft! Aber nicht, weil die BSG Stahl am Wochenende eh auswärts antreten muss. vielmehr gingen die beiden markanten Stellen im Rahmen der Aktion „Kauf dir Deinen Rasen“ des Vereins an einen Sponsor. Immerhin: Fast 4 000 Euro sind bislang bereits dabei für den Verein herausgesprungen.

Gut verkaufen wollen sich in den nächsten acht Tagen auch die Spieler der Landesligamannschaft. Auf die Schützlinge von Coach Daniel Küttner wartet allerdings ein kleiner Härtetest in Form einer „englischen“ Woche. Sofern, die Anmerkung ist angesichts der aktuellen Wetterverhältnisse erlaubt, auch sämtliche angesetzte Spiele über die Bühne gehen können.

Gleich der erste Kontrahent ist natürlich eine Herausforderung. Der FC Eilenburg ist aktueller Tabellenzweiter und bislang als einzige Mannschaft in der Liga noch ohne Niederlage. Mit 26 Treffern haben die Gastgeber neben Tabellenführer Einheit Kamenz die meisten Tore auf der Haben-Seite. Lediglich acht Gegentore sind ebenfalls der Spitzenwert unter den 15 Teams. Stahl ist also gewarnt, zumal die letzten Spiele ja weniger überzeugend waren. Für die Riesaer spricht jedoch, dass sie sich im Saisonverlauf gegen die „Großen“ bislang stets besser aus der Affäre gezogen haben. Vielleicht gelingt ja in Eilenburg eine Überraschung?

Das Punktekonto aufbessern wollen die Stahler natürlich auch beim „Restprogramm“ der Woche. Zum Buß- und Bettag am Mittwoch kommt dazu der VfB Einheit Glauchau in die Stahlarena. Mit neun Punkten rangiert Glauchau derzeit auf dem 10. Tabellenplatz, gerade einmal vier Zähler von der roten Laterne entfernt. Mit zwei Siegen, drei Remis und vier Niederlagen sieht die Saisonbilanz eher durchwachsen aus.

Dritter Kontrahent in kurzer Zeit ist die SG Taucha 99. Vom aktuellen 11. Rang sollte sich in Riesa niemand blenden lassen. Denn in der vergangenen Saison stellte Taucha als Neuling einigen potenziellen Aufstiegsanwärtern immer mal wieder ein Bein. Für Stahl spricht am 19. November aber auf jeden Fall auch das Heimrecht.

