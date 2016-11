Stahl holt daheim nur einen Punkt Allerdings beweist das Team im Nachholer bei Dauerregen große Moral und erzielt den Ausgleich in der Nachspielzeit.

Auf schwerem Geläuf mit Haken und Ösen: Riesas Steffen Krechlak (rechts) wird hier vom Glauchauer Willy Schad attackiert. Letztlich hielten beide mit ihrem Team jeweils einen Punkt fest. Für Aufstiegsanwärter Stahl Riesa dürfte das 3:3 gegen den Tabellen-Neunten jedoch zu wenig sein. © Ronny Belitz

Mit einem 3:3 auf heimischem Platz hat Fußball-Landesligist Stahl Riesa gestern im Nachholespiel gegen Empor Glauchau erneut zwei wichtige Punkte abgegeben. Am Ende musste das Team von Trainer Daniel Küttner sogar noch froh über den einen Zähler sein. Denn der Ausgleich vor 280 Zuschauern bei Dauerregen und unter Flutlicht gelang erst in der Nachspielzeit.

In der ersten Halbzeit bestimmte Stahl zwar das Geschehen, hatte allerdings kaum zwingende Ideen und tappte desöfteren in die Glauchauer Abseitsfalle. Die Gäste zeigten sich effektiver und gingen nach einer halben Stunde in Führung – Torjäger Martin Sprunk traf aus vollem Lauf.

Nach dem Wechsel ging es Schlag auf Schlag beim Toreschießen. Zunächst nutzte Andre Köhler eine Freistoßflanke und vollendete per Kopf zum 1:1 (54.). Dann sogar die Riesaer Führung, als Norman Gründler in der 72. Minute einnetzte. Doch fast im Gegenzug die Ernüchterung: Tony Thiam erzielte das 2:2 für die Gäste (75.). Und eine Minute vor Schluss machte derselbe Spieler sogar das Tor zur erneuten Führung für Glauchau. Als alle schon mit einer Heimpleite für Stahl rechneten, rettete erneut Norman Gründler in der Nachspielzeit wenigstens einen Punkt.

Weitere Spiele: Landesklasse Mitte: FV Gröditz – Germania Mittweida 0:5; Kreisoberliga: Stahl Riesa 2. – SV Strehla 1:3; 1. Kreisklasse Staffel 1: SG Canitz 2. – SV Sachsen Zeithain 2:2

zur Startseite