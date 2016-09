Stahl gelingt die Revanche Fußball-Landesliga: Die weiter ungeschlagenen Riesaer setzen sich zu Hause gegen Einheit Kamenz mit 3:0 durch.

Der Kamenzer Eigentorschütze Florian Wagner (li.) kann den Riesaer Marcel Fricke nicht an seinem Treffer zum 2:0 hindern. Foto: Ro. Belitz

Mit einem im Vorfeld kaum für möglich gehaltenen deutlichen 3:0 (2:0)-Sieg über „Angstgegner“ Einheit Kamenz bleibt die BSG Stahl Riesa ganz oben in der Landesliga-Tabelle nach dem fünften Spieltag. Eine starke Abwehrleistung und eine ungewohnte Effizienz vor dem gegnerischem Tor ebneten vor 438 Zuschauern den Weg für den Erfolg. Noch vor wenigen Wochen hatte Stahl im Landespokal gegen den gleichen Kontrahenten nicht die Spur einer Chance (0:4).

Im Riesaer Tor stand diesmal Michal Kycek. Der 41 Jahre altre Keeper bewies einmal mehr seine Klasse, war immer wachsam. Besonders in der Anfangsphase machten die Gäste aus Kamenz viel Betrieb. Immer wieder wurden die Außenbahnspieler steil geschickt und setzten die Riesaer Abwehr mächtig unter Druck. Die Chancen wurden aber vergeben oder „Katze“ Kycek stand im Weg. Erst nach einer guten Viertelstunde konnte sich Stahl aus dieser Umklammerung befreien. Einen der ersten Riesaer Vorstöße krönte sogleich Steffen Krechlak mit der 1:0 Führung. Steffen Krechlak luchste einem Kamenzer im Spielaufbau den Ball ab und stürmte in den Strafraum. Den heraus laufenden Torwart überlupfte er geschickt und der Ball senkte sich ins Tor (17.).

Die Führung brachte Stahl viel Sicherheit ins Spiel und es entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung. Kamenz hatte weiterhin etwas mehr Ballbesitz, doch Stahl hielt mit Kampf und Leidenschaft dagegen. Richard Penicka und Steffen Krechlak mussten nach Zweikämpfen behandelt werden. Einen weiteren erzwungenen Abwehrfehler der Kamenzer konnte Stahl Riesa in der 28. Minute dann zum 2:0 nutzen. Richard Penicka erkämpfte sich den Ball auf Höhe der Mittellinie und schickte Marcel Fricke steil. Dieser gewann das Sprintduell gegen den Verteidiger und schloss den Angriff mit einen satten Schuss in die rechte Torecke ab. Zwei Torschüsse und zwei Tore. Die Kamenzer schienen nun doch etwas beeindruckt. Stahl ließ nicht locker und attackierte. In der 37. Minute hatte Andre Köhler das 3:0 auf den Kopf, doch sein Kopfball nach einer Ecke konnte auf der Torlinie geklärt werden.

Eigentor sorgt für Entscheidung

Für die zweite Halbzeit hatte sich die Lessingstädter viel vorgenommen. Stahl stand nun etwas tiefer und setzte auf Konter. So hatte Kamenz zwar weiter mehr Spielanteile, doch die klareren Chancen verzeichneten die Riesaer. In der 56. Minute setzte sich Penicka im Strafraum gegen zwei Gegenspieler durch, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei.

Danach kam es in einer intensiv geführten Partie zu weiteren Verletzungsunterbrechungen. Der erst zur Pause eingewechselte Kamenzer Stefan Höer humpelte mit einer Knieverletzung wieder vom Platz. Die endgültige Entscheidung kam durch ein unglückliches Eigentor zustande. Richard Penicka hatte sich auf rechts durchgesetzt und flankte in die Mitte. Dort kam Andre Köhler an Ball und versuchte einen Volleyschuss. Der Schuss misslang, aber auch der Befreiungsschlag des Kamenzers Florian Wagner. Der Ball rutschte ihm über den Schlappen - 3:0 für Stahl (81.).

„Aufwand und Nutzen standen bei uns in keinem guten Verhältnis“, musste der Kamenzer Trainer Frank Rietschel enttäuscht feststellen. „Wir lassen uns zu leicht aus dem Rhythmus bringen. Vielleicht sollte wir uns wieder auf den einfachen Fußball besinnen und nicht immer so kompliziert agieren.“

