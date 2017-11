Fußball-Landesliga Stahl-Elf winkt Platz fünf Riesa bestreitet am Mittwoch das Nachholspiel in Markranstädt und strebt 4. Sieg in Folge an.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Mit drei Siegen in Folge ist die BSG Stahl Riesa in der Fußball-Landesliga bis auf Rang sieben geklettert. Der Rückstand auf Spitzenreiter Großenhainer FV beträgt sieben Zähler. Am Mittwoch bestreiten die Riesaer ihr Nachholspiel beim Oberliga-Absteiger in Markranstädt. Gespielt wird ab 14 Uhr im Stadion am Bad. Die Gastgeber rangieren derzeit auf Tabellenplatz fünf, haben zwei Zähler mehr als die BSG Stahl auf dem Konto.

Die Markranstädter, aktuell das auswärtsstärkste Team der 6. Liga, haben nur sieben ihrer 22 Punkte zu Hause gebucht. Dennoch geht der SSV als Favorit ins Spiel. Für die junge Stahl-Mannschaft ist das vielleicht sogar ein Vorteil. Ähnlich war die Ausgangslage schon bei den Gastspielen in Großenhain (3:2) und Markkleeberg (4:1).

Am vergangenen Wochenende gewannen beide Teams ihre Punktspiele. Die Riesaer drehten gegen Neuling Lipsia Eutritzsch in den Schlussminuten einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Heimsieg, die Markranstädter spielten beim Tabellen-Vorletzten VfB Zwenkau groß auf und feierten einen 5:1-Kantersieg. Goalgetter Eric Berger traf doppelt und steht nun mit zwölf Saisontoren zu Buche. Auf die gleiche Anzahl kommt Riesas Top-Torjäger Paul Kiontke, der gemeinsam mit Berger auf Rang zwei die Liga-Torschützenliste steht. Übertroffen wird das Duo lediglich von Florian Mielke, der für den BSC Rapid Chemnitz schon 13 Mal ins Schwarze getroffen hat. (js)

