Fußball-Landesliga Stahl baut wieder ab In Hohenstein-Ernstthal verliert Riesa mit 1:3. Torhüter Marcus Hesse verhindert Schlimmeres.

Johannes Runge (rechts) erzielte in Hohenstein-Ernstthal den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Riesaer, aber am Ende unterlag die BSG Stahl mit 1:3. © Ronny Belitz

Die BSG Stahl Riesa kassiert mit dem 1:3 (0:1) beim VfL die dritte Saison-Niederlage.

Die Partie begann zerfahren und wenig strukturiert. Beide Teams taten sich anfangs schwer auf dem kleinen Kunstrasenplatz. Der Gastgeber verzeichnete mehr Spielanteile, aber Chancen sprangen zunächst kaum heraus. Ein Kopfball von Marc Benduhn ging knapp am Tor vorbei. Auf der Gegenseite versuchte Paul Kiontke, den VfL-Keeper Pavel Petkov mit Distanzschüssen zu überlisten. In der 29. Minute hatte Stahl die bis dahin beste Chance. Nach einem Freistoß von David Wukasch köpfte Martin Magula zentral leider genau auf den Torwart. Kurz danach ging Hohenstein in Führung. Bei einem Eckball waren die Riesaer unsortiert und der Ball segelte durch den Strafraum. Am zweiten Pfosten stand ungedeckt Philipp Colditz und köpfte zum 1:0 ein (33.). Der VfL erhöhte den Druck danach weiter, schnürte die Gäste am und im eigenen Strafraum ein. Bis zur Pause musste BSG-Torwart Marcus Hesse zweimal retten und hielt damit sein Team im Spiel.

Der zweite Abschnitt ähnelte eher dem 0:7-Debakel vor drei Wochen in Lößnitz. Hesse und die schlechte Chancenverwertung des Kontrahenten verhinderten Schlimmeres. Angriff um Angriff rollte auf das Riesaer Tor zu. Hohenstein ließ sehr viele hochkarätige Chancen liegen. Stahl konnte sich dagegen kaum einmal befreien. Der Spielaufbau und das Passspiel krankten wieder einmal. Dabei wäre gegen den stets sehr weit aufgerückten Gegner sogar etwas möglich gewesen. Doch fast immer gingen die Zuspiele bereits beim Übergang von Abwehr ins Mittelfeld verloren. Gegen den körperlich überlegenen Gegner gewannen die Stahl-Kicker zudem kaum einen Zweikampf.

Einen der wenigen Steilpässe, die ankamen, erlief in der 62. Minute Paul Spindler, scheiterte aber an Petkov. In der Folgezeit sündigte Hohenstein-Ernstthal bei der Chancenverwertung – und das sollte sich erst einmal rächen. Stahl überspielte die gegnerische Abwehr und Johannes Runge vollstreckte überlegt per Heber (71.). Unerklärlich, warum die Riesaer nach dem glücklichen Ausgleich derart passiv agierten. Nur 120 Sekunden nach dem 1:1 brachte Michael Neubert die Hausherren erneut in Führung, ehe Sebastian Weiske in der 80. Minute den 3:1-Endstand markierte. (E. Fischer)

