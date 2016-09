Staffelstab übergeben Sechs Hortkinder werden die Gäste am Sonntag über den Burgberg führen. Sie wollen zeigen, wie cool ihr Denkmal ist.

Diese fünf Mädchen und Tim, der gestern nicht mit dabei war, werden am Sonntag in der Zeit von 13 bis 17 Uhr den Gästen etwas zum Zschaitzer Burgberg erzählen. Treff ist am Spielplatz. © Dietmar Thomas

Sie sind stolz, dass sie in ihrem Dorf ein archäologisches Flächendenkmal haben und finden das cool. Die Hortkinder der Kita „Waldspatzen“ aus Zschaitz haben das Denkmal im Jahr 2013 mit dem Pegasus-Projekt adoptiert und es Jahr für Jahr mit Tafeln und Hinweisschildern attraktiver gestaltet. Nun übernehmen sie Führungen zum Tag des offenen Denkmals. Im Jahr 2014 wurden die Waldspatzen mit dem sächsischen Kinder- und Jugenddenkmalpreis geehrt.

„Die Mädchen und Jungen, die damals dabei waren, besuchen nun weiterführende Schulen. Doch wir haben interessierte Dritt- und Viertklässler gefunden, die sich für das Denkmal interessieren“, sagte Dr. Michael Strobel vom Landesamt für Archäologie. Er übergab ihnen am Donnerstag den Staffelstab und gab eine Einweisung für Sonntag. Und dass es die Kinder ernst meinen, zeigten sie bei ihren Hinweisen. Es müsse mal wieder Unkraut gezupft und die Wiese gemäht werden, so Lara. „Das ist alles schon in dieser Woche gemacht worden“, beruhigt Dr. Strobel. Am Sonntag werden auch die Schilder präsentiert, die die Kindern anfertigten. (DA/je)

