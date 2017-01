Staffellauf vorm höchsten Gericht Die Traditionsveranstaltung durfte nicht mehr auf der Bundesstraße stattfinden. Strehla hat dagegen geklagt – erfolglos.

Wer schiebt den Rolli am schnellsten die Bundesstraße hoch? Beim Strehlaer Staffellauf wie hier 2011 stand auch immer der Spaß ganz weit vorn. Den dürfte eine Entscheidung, die jetzt in der Bautzener Ortenburg fiel, gründlich vermiest haben. © Archiv/Alexander Schröter

Normalerweise befassen sich Sachsens Oberverwaltungsrichter mit Fragen wie diesen: Ist die Regelung in der Abwassersatzung von Gemeinde X rechtens? Oder: Entspricht dieses Windrad den Anforderungen des Immissionsschutzgesetzes? Doch jetzt hatten es die Richter in der Bautzener Ortenburg mit einer ganz anderen Frage zu tun – nämlich der, ob Strehla seinen traditionellen Staffellauf wie früher ausrichten darf oder nicht.

Zur Erinnerung: Jahrelang war das Rennen durch die Nixenstadt eine Institution. Mannschaften bestehend aus Schülern und Vereinsmitgliedern rasten am Abend des 30. April von Hunderten Zuschauern angefeuert die Hauptstraße zum Markt hinauf um die Wette. Besonders beliebt: die Spaßstaffel, bei der die Läufer schon mal Auspuffe, Kabeltrommeln oder Klositze als Staffelstäbe benutzten. Und wie sich das für eine echte Faschingshochburg gehört, gingen die Gaudi-Läufer verkleidet – und manchmal auch beschwipst – ins Rennen. Den Siegern winkte neben einem Wanderpokal schon mal ein 30-Liter-Fass Bier.

Doch all das ist lang her. Den letzten Strehlaer Staffellauf auf der angestammten Strecke entlang der Bundesstraße gab es am 30. April 2011. Ein Jahr später versagte die Straßenbehörde erstmals die innerstädtische Sperrung der B 182 für die Läufe. Die Läufer mussten deshalb auf teils gepflasterte Nebenstraßen ausweichen, zum Beispiel die kleine Badergasse.

„Das war sowohl von den Teilnehmern als auch von den Gästen nicht gut angenommen worden“, resümiert die Stadt damals. Zu wenig Platz und kaum Sicht für die Zuschauer, zu große Verletzungsgefahr für die Läufer. Die Stadt wollte das nicht hinnehmen und beantragte, wieder die Bundesstraße belegen zu dürfen.

Ausweichstrecke eng und gefährlich

Weil die Straßenbehörden das erneut ablehnten, klagte die Stadt. „Es ist für uns und die Mitveranstalter nicht nachvollziehbar, warum eine solche zur Tradition gewordene und jahrlang auf der Hauptstraße (B 182) durchgeführte Veranstaltung nicht mehr genehmigungsfähig ist“, hieß es seinerzeit dazu aus dem Rathaus.

Doch es dauerte nur kurz, bis es eine für die Strehlaer wenig erfreuliche Entscheidung aus Dresden gab. Das dortige Verwaltungsgericht gab der Straßenbehörde recht.

Das war 2013. Einen Staffellauf in Strehla hat es seither nicht mehr gegeben. Im Hintergrund kämpfte die Stadt aber weiter dafür, indem sie den Rechtsweg weiter ging. Im Dezember 2016 knöpften sich nun die Bautzener Oberverwaltungsrichter den Staffellauf noch einmal vor.

Geholfen hat es nicht. Die Bautzener Richter meinten, dass die Ermessensentscheidung der Straßenbehörde gegen die Straßensperrung „nicht zu beanstanden“ ist, so eine Sprecherin des Gerichtes. Das öffentliche Interesse an einer „bestimmungsgemäßen Nutzung“ der Bundesstraße überwiege.

Auch wenn er den Rechtsstreit vom Amtsvorgänger geerbt hat: Strehlas Bürgermeister Jörg Jeromin (FWG) zeigt sich mit dieser jüngsten Justizentscheidung nicht glücklich. „Es wird immer davon gesprochen, den ländlichen Raum fördern zu wollen.“ Dem widerspreche, wenn ein etablierter Brauch wie der Staffellauf nicht genehmigt werde, meint der Bürgermeister. Auch wenn sie quasi „ein Todesurteil“ für den Lauf bedeute, müsse man die Gerichtsentscheidung akzeptieren und nun sehen, wie man damit umgehe, so Jörg Jeromin.

