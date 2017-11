Staffelfavorit ein Bein gestellt In der Handball-Sachsenliga setzt sich die HSG Riesa/Oschatz gegen den ZHC Grubenlampe 27:25 durch.

Vier Tore steuerte Tom Probst zum 27:25-Heimsieg der HSG Riesa/Oschatz über die Zwickauer bei. © Gerhard Schlechte

Zum letzten Heimspieltag des Jahres empfingen die Männer der HSG Riesa/Oschatz den Staffelfavoriten der Sachsenliga, den ZHC Grubenlampe. Am Ende stand ein überraschender Erfolg der Gastgeber zu Buche. Mit 27:25 (15:15) setzte sich RIO in der Riesaer WM-Halle durch.

In der Vereinsgeschichte trafen beide Teams noch nicht aufeinander, da Zwickau bis zur letzten Saison noch in der Mitteldeutschen Oberliga spielte. Die Rollen waren vor der Partie also klar verteilt, zumal RIO-Trainer Sören Schwigon mit personellen Sorgen zu kämpfen hatte. Drei Leistungsträger (Winkler, Teichert, Seefeld) fehlten aufgrund von Verletzungen.

Viel Anlaufzeit brauchten beide Teams an diesem Tag nicht. Den ersten Treffer der Partie markierten die RIO-Männer, aber danach zog Grubenlampe mit 3:1 in Front. RIO fand aber immer besser zu seiner Linie im Angriff. Felix Ehrenberg und Tom Probst waren es dann, die zunächst den Ausgleich herstellten. Letzterer nutzte schließlich einen Ballgewinn durch Marcel Kühnel, um per Gegenstoß die erste Führung für die Gastgeber zu erzielen (4:3/8.).

Nach zwei Fehlwürfen von Riesa/Oschatz, die die Zwickauer bestraften, entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Hausherren legte dabei immer, Grubenlampe schaffte es meist über den Außen oder am Kreis zum Erfolg zu kommen. Zwar lagen die RIO-Männer zwischenzeitlich mit zwei Toren in Front (11:9/21.), vermochten den Vorsprung aber nicht zu behaupten. Zwickau konnte vor der Pause auch noch einmal in Führung gehen (13:12/25.), doch RIO glich aus und zog durch Treffer von Schröber, Träger und Ehrenberg auf 15:13 (29.) davon – aber es ging mit einem 15:15 in die Kabinen. Schwigon konnte mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden sein. Gerade im Angriff blieb man seiner Linie treu, spielte ruhig und konzentriert bis sich die Möglichkeiten ergaben. Auch die Abwehr im Zusammenspiel mit dem Torhüter hatte den Zwickauer Angriff gut im Griff.

Den ersten Treffer in Halbzeit zwei markierten die Gäste. RIO antwortete mit Toren durch Florian Wunder und Florin Träger (17:16/33.). Von nun an waren es die Hausherren, die dem Spiel ihren Stempel aufdrückten. In der Abwehr stand vor allem der Innenblock um Marcel Kühnel und Phillip Schneese hervorragend, attackierte die Zwickauer Rückraumschützen schon frühzeitig. Fand ein Ball dann doch den Weg zum Tor, wurde er meist zur Beute von Rocco Nickel. Dieser spielte sich fast in einen Rausch und vernagelte förmlich seinen Kasten. Seine Vordermänner konnten durch gut herausgespielte Angriffe die Führung ausbauen (20:17/40.). RIO nutzte nun die aufkommende Unsicherheit der Gäste konsequent und kam über ein 23:19 zum 25:21 nach 55 Minuten. Doch plötzlich schienen die Männer der HSG nervös zu werden, war man doch kurz davor, die Sensation an diesem Spieltag zu schaffen.

Torhüter Nickel ragt noch heraus

Zwickau agierte in der Abwehr nun offensiver und zwang RIO so zu Fehl-Würfen bzw. -Abspielen. So schmolz der Vorsprung der Hausherren innerhalb von zwei Minuten auf 25:24 und das Spiel drohte zu kippen. Doch RIO besann sich, konnte dann über den Kreis durch Marcel Kühnel einnetzen. Der ZHC Grubenlampe kam nun mit viel Schwung und Power, versuchte die drohende Niederlage noch abzuwenden, doch Rocco Nickel im Tor war zur Stelle.

Trainer Schwigon nutzte seine letzte Auszeit, um seinen Männern etwas Zeit zum Durchschnaufen zu geben und den kommenden Angriff zu besprechen. Grubenlampe ging nun in eine Manndeckung über, RIO nutzte dies aber mit viel Laufarbeit, konnte Florin Träger freispielen – und der traf zum 27:24. Damit war die Sensation geschafft. Zwickau konnte zwar noch einmal treffen, dies änderte aber nichts am doch überraschenden Sieg der RIO-Männer.

„Nach der Niederlage in Aue wollte ich eine Reaktion meiner Mannschaft sehen. Das diese gerade gegen den Staffelfavoriten aus Zwickau so gut aussah, ist schon beeindruckend“, freute sich Sören Schwigon nach der Partie. „Wir sind über 60 Minuten unserer Linie treu geblieben, haben im Angriff größtenteils bis zur bestmöglichen Chance gewartet und dann abgeschlossen. Auch in der Abwehr konnten wir den Zwickauer Angriff immer wieder vor Probleme stellen. Aus einer geschlossenen Mannschaftsleistung sind Phillip Schneese, der in der Abwehr hervorragend gearbeitet hat, und Rocco Nickel, der den Zwickauer Angriff zur Verzweiflung trieb, noch etwas hervorzuheben“, ergänzte der RIO-Coach.

Zum letzten Punktspiel der Hinrunde der Sachsenliga-Saison 2017/18 geht es für die RIO-Männer zur SG Leipzig/Zwenkau. Das Team gilt als Entwicklungsteam des SC DHfK Leipzig. Man trifft dort auf viele junge und talentierte Spieler mit einer sehr guten Ausbildung. Der Anpfiff am kommenden Samstag erfolgt um 17 Uhr in der Stadtsporthalle Zwenkau.

