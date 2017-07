Fußball Staffeleinteilung steht fest Der SV Aufbau Waldheim ist nach seinem freiwilligen Abstieg in die Kreisliga A Süd eingeteilt worden.

Der Fußballverband Muldental/Leipziger Land hat die Einteilung für die Staffeln der Kreisoberliga sowie der Kreisligen A und B bekannt gegeben. Neben dem SV Aufbau Waldheim, der sich trotz Klassenerhalt freiwillig aus der Kreisoberliga in die Kreisliga A zurückzog, hatte der FSV Alemannia Geithain nach Aussage von Staffelleiter Jens Bretschneider einen ähnlichen Schritt in Erwägung gezogen. Letztendlich entschieden sich die Geithainer aber doch für den Verbleib in der höchsten Spielklasse des Kreisverbandes.

Die Kreisoberliga spielt wie gehabt mit 16 Mannschaften. Mit dem Roßweiner SV, dem SV Ostrau 90 und Aufsteiger BC Hartha sind drei Mannschaften aus der Region Döbeln vertreten. Neben den Harthaern sind der SV Belgershain und der SV Regis-Breitingen aufgestiegen. In der Kreisliga A Süd sind elf Teams vertreten. Der SV Klinga/Ammelshain ist in die Staffel Nord gewechselt. Die Spielgemeinschaft zwischen Döbelner SC II und Traktor Mochau wurde aufgelöst. Während die Döbelner in der Kreisliga A Süd spielen, sind die Mochauer in der Kreisliga B Süd vertreten. In dieser Staffel gibt es zehn Mannschaften. (DA/fk)

Staffeln Fußballverband Muldental/Leipziger Land

Kreisoberliga: Roßweiner SV, SV Ostrau 90, BC Hartha (N), BSV Einheit Frohburg, TSV Burkartshain, FC Grimma II, SG Gnandstein, SV Blau-Weiß Bennewitz, SV Blau-Weiß Deutzen, SV Tresenwald Machern, FSV Alemannia Geithain, Falkenhainer SV, SV Chemie Böhlen, TSV Großsteinberg, SV Belgershain (N), SV Regis-Breitingen (N).

Kreisliga A Süd: SV Aufbau Waldheim (A), SV Medizin Hochweitzschen, SV Medizin Zschadraß, Hohnstädter SV, ESV Lok Döbeln, SV 29 Gleisberg, SG Zschaitz /Ostrau II, Döbelner SC II, FSV Dürrweitzschen, VfB Leisnig, SV Blau-Weiß Altenhain.

Kreisliga B Süd: SV Einheit Mutzschen, SV Medizin Hochweitzschen II, SG Kössern, Roßweiner SV II, SG Sermuth II/Großbothen II, SV Großbardau, Nerchauer SV, Kiebitzer SV, SG Dürrweitzschen II/Zschadraß II, SV 50 Traktor Mochau.

