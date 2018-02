Ständige Debatten ums Gehalt helfen nicht weiter Viele Kita-Mitarbeiter im Landkreis gehen in den nächsten Jahren in Ruhestand. Höchste Zeit, zu handeln.

Großenhain/Landkreis. Gisela Berger könnte in Rente sein. Allerdings denkt die 66-jährige Leiterin der Kita Chladeniusstraße nicht einmal ansatzweise daran. Einmal weil sie noch vor Ideen sprüht und den für 2020 angekündigten Neubau ihrer Einrichtung gern konzeptionell mit vorbereiten möchte und zum anderen, weil es gar nicht gehen würde, wie sie lakonisch meint. „Mir fehlen schon zwei Erzieher, mit mir wären es dann drei“, rechnet sie vor.

Ihre jüngste Mitarbeiterin ist 33 und „meine jungen Mädels“, wie es von jeher so schön hieß, sind auch mittlerweile über 50. Die Einrichtung steckt wie viele andere im Landkreis Meißen mitten im Generationswechsel. Allein in den letzten beiden Jahren sind drei Kolleginnen in den Ruhestand gegangen. Besonders schwierig sei es, wenn das mitten im Jahr passiere. „Da findet man doch keinen“, so Gisela Bergers Erfahrung. Also hat die Leiterin Ruheständlerinnen auf 450-Euro-Basis zurückgeholt. Wenigstens übergangsweise. Sie hofft auf Juli, August, wenn sich junge Absolventen bewerben.

Auslagerung zeigt jetzt die Kehrseite

Doch da Großenhains Kitas nicht Tarif zahlen, sondern jede Annäherung an den öffentlichen Dienst im Stadtrat ausdiskutiert werden muss, ist das auch ein banges Hoffen. Gerechtigkeitsdebatten helfen da überhaupt nicht weiter. Wer ungebunden ist, geht eben dorthin, wo besser bezahlt wird. Die Auslagerung der Kindertagesstätten in den 1990er Jahren zeigt jetzt ihre Kehrseite. Das macht es für die Erzieher vor Ort nicht gerade leichter. Längst ist es üblich, dass auch die Leiterin in der Gruppe ist, anders ist die Betreuung nicht zu schaffen.

„Doch irgendwann ist auch Schluss“, das weiß auch Gisela Berger. Das Problem ist nur: In absehbarer Zeit erreicht ein Großteil der gut 1 600 Erzieher in Kindergärten und Krippen im Landkreis Meißen das Rentenalter. Eine deutliche Mehrheit der Beschäftigten ist 45 Jahre und älter (siehe Grafik). Die Alterspyramide steht Kopf: Weit über 10 000 der rund 26 500 Beschäftigten in sächsischen Kitas sind mehr als 50 Jahre alt. Laut Arbeitsagentur Riesa sind im Landkreis Meißen derzeit 34 offene Stellen im Bereich Kinderbetreuung und -erziehung gemeldet. „Im Jahresdurchschnitt 2017 betrug die Vakanzzeit der gemeldeten Stellen in diesem Bereich im gesamten Landkreis 46 Tage“, erklärt Berit Kasten, Pressesprecherin der Arbeitsagentur.

In Zeithain zum Beispiel werden die Kitas direkt von der Kommune betrieben. Dort sind momentan eben keine Stellen offen, der Altersdurchschnitt liegt bei 49 Jahren, teilt Bürgermeister Ralf Hänsel mit. Um als Arbeitgeber attraktiv zu sein, setzt die Gemeinde Zeithain bewusst auf Bezahlung nach Tarif sowie gut ausgestattete Kindereinrichtungen.

„Die Rahmenbedingungen für den Erzieherberuf in Sachsen sind schlechter als in anderen Bundesländern“, findet Andreas Giersch, Sekretär der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Sachsen (GEW) insgesamt betrachtet. Deshalb würden viele sächsische Absolventen später anderswo Arbeit suchen. Ein Problem sei nicht nur die Bezahlung, sondern die permanente Zeitnot des Personals. „Wir fordern, dass Zeit für Elterngespräche, Dokumentation der Arbeit und Teamberatungen in die Arbeitszeitkalkulation einbezogen wird“, sagt der GEW-Vertreter. Auch sei der Betreuungsschlüssel in Sachsen ungünstiger als in anderen Bundesländern, sprich: Ein Erzieher muss mehr Kinder betreuen. Ein verbesserter Betreuungsschlüssel allerdings erhöht auch den Bedarf an Erziehern.

