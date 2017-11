Städtisches Laientheater feiert Geburtstag Am Samstag begeht die Spielbühne ihr 56-jähriges Bestehen. Die Erwachsenengruppe zeigt dazu das Stück „WunderBar.“

Die Mitglieder der Erwachsenengruppe, die es jetzt 20 Jahre gibt, spielen zum Theatergeburtstag. Außerdem besteht der Förderverein auch schon 25 Jahre. © Dirk Junghanns/Spielbühne

Die letzten Wochen waren aufregend für die Erwachsenengruppe der Spielbühne. Die Premiere der neuen Inszenierung rückt immer näher, und es wird häufig und intensiv geprobt. Das erste Mal seit 2009 wagen sich die Mimen an eine abendfüllende Komödie. Zum langen Theatersamstag, dem traditionellen Geburtstag des Amateurtheaters am 4. November, wird diese Premiere 19.30 Uhr im Alberttreff zu sehen sein. Nach vielen Einaktern kann sich das Publikum auf einen Abend voller heiterer Unterhaltung freuen. Zur Geschichte: In der Pariser Wohnung von Madame Claudine und Monsieur Bernard ist Dienstmädchen Anna der wunderbare Geist des Hauses. Mit ihrer direkten Art führt sie den Haushalt der Eheleute schon viele Jahre. Als Bernard eine Dienstreise ankündigt und Claudine zum Besuch bei Mama überzeugt wird, soll sich Anna auch ein paar Tage freinehmen und ihren Vater besuchen. Doch die geschäftstüchtige Haushälterin will das Geld lieber sparen und verzichtet darauf. Aber die erhoffte Ruhe wird gestört.

Eintritt: 5, erm. 3 Euro. Bereits 15.30 Uhr Vorstellung der Kindergruppe mit dem Märchen „Der Wunschsee“.

