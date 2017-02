Städtische Unternehmen machen Millionen Die Tochterunternehmen erwirtschaften einen Gewinn von 4,6 Millionen Euro. Auch eine andere Zahl ist positiv.

Sie heißen Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft, Freitaler Strom und Gas, Technische Werke Freital oder Wohnungsgesellschaft Freital – diese und weitere zwei städtische Unternehmen haben im Jahr 2015 einen Gewinn von insgesamt 4,6 Millionen Euro erwirtschaftet. Das geht aus dem aktuellen Beteiligungsbericht hervor, der dem Stadtrat vor Kurzem vorgelegt wurde. In dem Bericht werden unter anderem die verschiedenen Unternehmen mit Beteiligung der Stadt Freital vorgestellt und die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2015 aufgelistet.

„Die Unternehmen leisten einen nicht unerheblichen Beitrag für eine gute Lebensqualität in der Stadt“, so Rathaussprecher Matthias Weigel. Seinen Angaben zufolge investierten die Unternehmen insgesamt rund 8,4 Millionen Euro. Mit durchschnittlich 249 Beschäftigten im Geschäftsjahr 2015 stieg die Gesamtanzahl gegenüber 2014 um neun Personen an. Die Gesellschaften generierten zusammen rund 59,9 Millionen Euro Umsatz.

Umfassende Sanierungs- sowie Instandhaltungsmaßnahmen kommunaler Wohnungsbestände seien fortgesetzt, neue attraktive Wohnungen gebaut sowie Grundstücke zur weiteren Wohnbebauung vorbereitet worden, so Weigel. Mit der weiteren Vermietung im Technologie- und Gründerzentrum sowie der Vermarktung von Gewerbeflächen des Technologieparks sei Freital als Technologie- und Gewerbestandort weiterentwickelt worden. Auch die Erweiterung des Hains und der Breitbandausbau seien von den städtischen Unternehmen gestemmt worden.

Der Beteiligungsbericht ist im Rathaus Deuben, Dresdner Straße 212, 1. Etage, Zimmer 105, einsehbar.

