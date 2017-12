Städtische Ämter öffnen verkürzt

Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft sowie das Schulverwaltungsamt haben am 28. Dezember verkürzt geöffnet, konkret von 9 bis 16 Uhr. Komplett geschlossen bleiben zwischen Weihnachten und Neujahr das Büro der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen sowie das Kontaktbüro der Neustadtkümmerin auf der Louisenstraße 32. Dringende Anliegen können in dieser Zeit im Ortsamt Neustadt, Hoyerswerdaer Straße 3, vorgebracht werden. Ab 2. Januar 2018 findet die reguläre Sprechstunde der Neustadtkümmerin wieder dienstags und freitags in der Zeit von 15 bis 18 Uhr statt. Alle anderen Ämter der Stadtverwaltung sind vom 27. bis 29. Dezember regulär geöffnet.

Der Städtische Bestattungsdienst hat am 23. und 30. Dezember verkürzte Öffnungszeiten von 8 bis 12 Uhr, ansonsten ist wie gewohnt geöffnet. Am 2. Januar gelten wieder reguläre Öffnungszeiten. Der telefonische Bereitschaftsdienst ist Tag und Nacht unter 439 3600 erreichbar. (SZ)

