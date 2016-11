Städtetag rührt Werbetrommel Die sächsischen Bürgermeister fühlten sich bei Gastgeber Neustadt wohl.

Neustadt hat als Gastgeber des diesjährigen Sächsischen Städte- und Gemeindetages eine gute Figur gemacht. © Marko Förster

Neustadt hat als Gastgeber des diesjährigen Sächsischen Städte- und Gemeindetages eine gute Figur gemacht. Dieses Fazit zieht Bürgermeister Peter Mühle (NfN). Ende Oktober waren an die 350 Ratschefs aus dem gesamten Freistaat in Neustadt zu Gast, um Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu stärken. „Das war eine gute Werbung für unsere Stadt“, sagt Mühle. Neustadt brauche sich nicht hinter anderen Kommunen verstecken. Im Gegenteil. Mühle dankte in dem Zusammenhang allen Beteiligten, die bei der Organisation mitgeholfen haben. Es hätte alles reibungslos funktioniert. Obwohl der Tag eine logistische Herausforderung gewesen sei. Vor allem auch, was das Sicherheitskonzept anbelangt. Denn neben den Bürgermeistern waren auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) sowie Bundestagsabgeordneter Wolfgang Bosbach (CDU) in der Neustadthalle zu Gast. Letzterer hielt einen 40-minütigen Vortrag. (SZ/kat)

zur Startseite