Städtepartnerschaft treibt Blüten Karl-Ernst Simm brachte vor Jahren aus Ebersbach an der Fils Kakteenableger mit. Jetzt blühen sie – ausnahmsweise mal am Tag.

Am Umgebinde stehen die Kakteen aus der Partnerstadt Ebersbach an der Fils. Sie werden gehegt und gepflegt – und blühen meist nur für eine Nacht. © K.-E.Simm

Der Ebersbacher Karl-Ernst Simm lässt die Städtepartnerschaft mit Ebersbach an der Fils im wahrsten Sinne des Wortes blühen. Zumindest ein- oder zweimal im Jahr. Vor Jahren hat er von einem Besuch in der Partnerstadt Kakteenableger mitgebracht. Die haben ihm die Leute geschenkt, bei denen er übernachtet hat. Seit vielen Jahren blühen die Kakteen regelmäßig. „Aber nur für eine Nacht“, bedauert Simm. Lediglich in diesem Jahr haben sie einen Tag länger ihre Pracht erhalten, weil das Wetter sehr kühl war, als die Knospen vor wenigen Tagen aufgesprungen sind. In drei bis vier Wochen rechnet der Ebersbacher mit einer zweiten Blüte. Die Ansätze für das nächste Jahr kann er auch schon erkennen.

Das Geheimnis des Blüherfolges sieht Simm in der Pflege: bis Oktober jede Woche einmal Kakteendünger geben, im Winter kühl und trocken lagern. Die jetzt blühenden Pflanzen sind bereits Ableger jener aus Ebersbach an der Fils. Zwei große Kakteen von damals stehen übrigens an der Schminke-Villa in Löbau. (SZ/gla)

