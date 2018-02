Städtepartnerschaft seit 30 Jahren Im Jubiläumsjahr sind viele Veranstaltungen und eine Bürgerfahrt geplant.

Blick auf die Radebeuler Partnerstadt St. Ingbert im Saarland. © Stadtverwaltung

Radebeul. 1988 unterschrieb Radebeuls damaliger Bürgermeister Horst Theuring die Urkunde, die Radebeul und St. Ingbert im Saarland zu Partnerstädten machte. In diesem Jahr feiern beide Gemeinden gemeinsam ihr Partnerschaftsjubiläum, wobei im Laufe des Jahres verschiedene Veranstaltungen in den Bereichen Sport, Kultur und Bürgerbegegnungen geplant sind, teilt Städtepartnerschaftbeauftragte Gulnara Gey mit. Zur Auftaktveranstaltung am 15. März werden die Gäste aus der Partnerstadt das Literaturleben in St. Ingbert in der Stadtbibliothek Radebeul-Ost vorstellen.

Auch anschließend soll es einen regen Austausch geben. Zur offiziellen Festveranstaltung des Jahrestags wird es eine Bilderausstellung von Dorothee Kubandner in St. Ingbert zu sehen sein. Zur Radebeuler Mannschaftsweltmeisterschaft im Schach sollen wiederum Schachspieler aus der Partnerstadt hierherkommen. Außerdem plant das Städtepartnerschaftskomitee Radebeul e.V. Ende August eine Bürgerfahrt zum Biosphären-Fest. Zum diesjährigen Herbst- und Weinfest wird eine offizielle Delegation aus St. Ingbert erwartet.

