Städte und Behörden zählen unterschiedlich viele Schüler Dohna will eine Grundschule bauen. Vorher aber muss noch einmal gerechnet werden. Auf das Ergebnis warten auch Gärtner.

Das Gebäude an der Burgstraße soll komplett der Marie-Curie Oberschule zur Verfügung gestellt werden. Dafür soll ein Grundschul-Ersatzbau her. © Kristin Richter

Zahlen sind untrüglich. Meistens. Im Falle der Schüler in Heidenau und Dohna sind sie es nicht. Bei einer Beratung in der Bildungsagentur stellte man jetzt fest: Die Städte und die Behörde gehen von unterschiedlich vielen Grund- und Oberschülern in der Zukunft aus. Obwohl viele der zukünftigen Grund- und Oberschüler schon geboren sind, gibt es bei den späteren Schulanmeldungen immer Schwankungen. Sie sind unter anderem durch Zu- und Wegzüge bedingt sowie bei den Oberschülern auch durch die Entscheidung fürs Gymnasium.

Ausgangspunkt war Dohnas Vorstoß zum Bau einer Grundschule. Die Stadt ist dabei davon ausgegangen, dass es künftig mehr Oberschüler gibt. Deshalb will sie das Schulgebäude an der Burgstraße ganz der Oberschule zur Verfügung stellen und auf einer Teilfläche der Kahlbusch-Gartenanlage eine Grundschule bauen. Die Bildungsagentur ging die Rechnung prinzipiell mit. Sie sah für die Zukunft Bedarf für bis zu einer Klasse pro Oberschuljahr. Nun aber gibt es Differenzen, in welche Richtung, lassen die Beteiligten derzeit offen. Immerhin geht es um die Entscheidung eines Schulbaus und damit verbunden um Geld in Form von Fördermitteln.

Heidenau und Dohna kommentieren den Zahlensalat recht einsilbig. Dohnas Bürgermeister Ralf Müller (CDU) sagt lediglich: „Wir arbeiten.“ Auch Heidenau verweist darauf, die von der Bildungsagentur übergebenen Zahlen jetzt zu überprüfen. Es gilt, für die Prognosen einen gemeinsamen Nenner zu finden.

Die Frage: Garten- oder Bauland

Danach stimmen sich alle Beteiligten zur weiteren Verfahrensweise ab, heißt es von der Bildungsagentur. Zu ihnen gehört auch das Landratsamt. Der Landkreis nämlich ist für den Schulnetzplan zuständig. Letztlich muss der Kreistag entscheiden, wo eine Schule gebaut wird – ebenso wenn, wie in der Vergangenheit mehrfach geschehen, eine geschlossen wird.

Auf die neuen Zahlen warten auch die Dohnaer Kahlbusch-Gärtner. Für sie hängt von der Entscheidung ab, ob sie ihre Gärten räumen müssen oder bleiben können. Die Stadt Dohna hatte im Rahmen der Diskussion des neuen Flächennutzungsplans die Idee vom Schulbau öffentlich gemacht. In dem Plan soll die dafür benötigte Fläche zu Bauland gemacht werden.

zur Startseite