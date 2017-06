Städte stimmen für Straßenausbau Neustadt, Sebnitz und Stolpen fordern eine bessere Anbindung. Der nächste Gang führt ins Verkehrsministerium.

© Symbolfoto: dpa

Die gemeinsame Straßenbau-Initiative von Sebnitz, Neustadt und Stolpen hat jetzt offiziellen Charakter. In gleichlautenden Beschlüssen haben die Stadträte der drei Kommunen parallel für den Vorstoß gestimmt. Zuvor hatte sich bereits die Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz, in der die Bürgermeister der Städte und regionale Unternehmen sitzen, dafür ausgesprochen. Die Wunschliste umfasst Kriechspuren über den Unger zwischen Sebnitz und Neustadt, einen Kreisverkehr für das Gewerbegebiet Kirschallee sowie eine bessere Anbindung nach Pirna zur Autobahn A 17. Des Weiteren soll eine Umgehungsstraße für den Karrenberg her, sodass die Straße zwischen Stolpen und Neustadt direkt an die Ortsumgehung in Richtung Bischofswerda anschließt. Für die Staatsstraße S 159 zwischen dem Fischbacher Kreisverkehr und Neustadt wird ein durchgehender Radweg gefordert. Außerdem soll ein zusätzlicher Grenzübergang zwischen Neustadt und Sebnitz geprüft werden.

Für diese Punkte soll der Freistaat Sachsen eine Voruntersuchung starten. Dafür wollen die drei Städte nun beim Verkehrsministerium des Landes Druck machen.

zur Startseite