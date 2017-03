Städte investieren in Bildung Wilsdruff und Tharandt wollen gemeinsam die Infrastruktur verbessern. Ein Schritt ist getan.

Silvio Ziesemer (l.) und Ralf Rother unterschreiben den Antrag. © Foto: Stadt

Die Bürgermeister von Wilsdruff und Tharandt haben gemeinsam einen Antrag unterzeichnet, der die beiden Kommunen in das Städtebauförderungsprogramm des Bundes aufnimmt. In dem Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“ werden Kommunen mit weniger als 17 500 Einwohnern unterstützt, um die Lebensqualität der Region zu stärken. Ziel ist es deshalb, in Projekte der Infrastruktur zu investieren. Schließlich haben beide Kommunen steigende Einwohnerzahlen zu verzeichnen. Insgesamt 15,3 Millionen Euro wollen Tharandt und Wilsdruff in den nächsten Jahren investieren.

So sollen vor allem die Bildungsstandorte in Wilsdruff, Tharandt und Kurort Hartha im Vordergrund stehen und der Tharandter Wald als Naherholungsstandort gestärkt werden, heißt es seitens beider Kommunen. Auf Wilsdruffer Seite liegen die Schwerpunkte im Bau des Gymnasiums und darin, damit den Standort insgesamt für Grundschule mit Hort, Bücherei, Turnhalle und Dreifeldhalle sowie den Kindertagesstätten und der Wilsdruffer Oberschule aufzuwerten. Außerdem sollen Rathaus und Stadtarchiv erweitert werden, erklärt Bürgermeister Ralf Rother (CDU). Rund 8,4 Millionen Euro will die Stadt Wilsdruff insgesamt investieren.

Das Thema Bildung hat auch für die Stadt Tharandt Priorität. Der Fokus soll laut Bürgermeister Silvio Ziesemer (parteilos) auf den Grundschulstandorten in Kurort Hartha und Tharandt liegen. Auch das Areal der „Alten Apotheke“ in Tharandt soll in Zukunft sinnvoll genutzt werden. Hier will die Tharandter Rathausspitze eine neue Kita bauen. Insgesamt 6,9 Millionen Euro plant die Forststadt, zu investieren.

Ob beide Städte in das Bund-Länder-Programm aufgenommen werden, soll sich voraussichtlich im Herbst entscheiden.

