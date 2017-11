Städte gründen einen Wasserbetrieb Ab 1. Januar wollen Radebeul und Coswig in einer Betriebsgesellschaft Kräfte bündeln. Die Räte stimmten der Zusammenlegung zu.

© Symbolfoto: dpa

Nach Coswig hat nun auch der Radebeuler Stadtrat Ja gesagt. Ab 1. Januar 2018 soll es eine gemeinsame Betriebsgesellschaft für die beiden Wasser- und Abwasserbetriebe WSR GmbH Radebeul und WAB Coswig geben. Gut ein Jahr wurde darüber beraten. Im Frühjahr gab es den Prüfauftrag, ob das machbar ist. Im Spätsommer stimmten die Stadträte jeweils darüber ab, ob beide Betriebe ganz verschmelzen sollen oder lediglich Betriebsgesellschaften gegründet werden. Jetzt legten sich die Räte endgültig fest – es soll eine Betriebsgesellschaft sein.

Im Klartext heißt das, viele Dinge, wie etwa Reparaturen und Bauvorhaben, werden gemeinsam erledigt, aber das Vermögen des jeweiligen Unternehmens bleibt in Radebeul und in Coswig. Das bedeutet auch, dass in jeder Stadt die Abrechnungen selbst passieren und auch jede Kommune ihre Wasserpreise behält.

In Radebeul kostet der Kubikmeter Trinkwasser 2 Euro, plus einen monatlichen Arbeitspreis für den zumeist üblichen Zähler von 9,10 Euro. In Coswig kostet der Kubikmeter Wasser aber nur 1,87 Euro. Pro Monat und Wohnung werden außerdem 6,42 Euro berechnet. Beim Abwasser zahlen die Coswiger 3,11 Euro je Kubikmeter, plus ein Grundentgelt von 3,57 Euro je Wohnung und Monat.

In Radebeul sind es 1,55 Euro je Kubikmeter. Das Grundentgelt beträgt 4,17 Euro im Monat, aber nur bis 35 Kubikmeter. Danach kommen in 20 Kubikmeterschritten 2,08 Euro noch drauf. Was die meisten Haushalte betrifft.

In beiden Städten wurde außerdem zugesichert, dass die nächsten zwei (Coswig) und drei Jahre (Radebeul) der Wasserpreis stabil bleiben soll. Die Geschäftsführer bleiben auch jeweils bei WSR (Olaf Terno) und WAB (Jörg Morgenstein).

