Städte fordern mehr Geld für Diesel-Umrüstung Doch selbst eine Milliarde Euro sind zu wenig. Baden-Württembergs Verkehrsminister Hermann will eine Dauerlösung.

Solche Geräte auf dem Dach von Messcontainern überprüfen derzeit die Luftqualität. Die Deutsche Umwelthilfe hatte im August für 45 Städte formale Verfahren eingeleitet, die die Einhaltung der Grenzwerte für Stickoxide sicherstellen sollen. © dpa

Beim ersten Dieselgipfel mit den Autobossen weilte die Bundeskanzlerin im Urlaub. Jetzt, vier Wochen später, hat Angela Merkel (CDU) den Kampf gegen die Luftverschmutzung in den Großstädten durch Diesel-Autos zur Chefsache gemacht. Am Montag trifft sie sich im Kanzleramt für zwei Stunden mit den Oberbürgermeistern von 30 besonders belasteten Städten, um über stärkere kommunale Maßnahmen für saubere Luft zu sprechen. Ziel soll sein, Fahrverbote zu vermeiden, wie sie etwa tageweise in Stuttgart für ältere Dieselautos diskutiert werden.

Beraten werden soll zum Beispiel die Umstellung von Bussen, Taxis und kommunalen Fahrzeugen auf alternative Antriebe, bessere Angebote für den öffentlichen Nahverkehr und Radfahrer. Eingeladen zu dem Treffen sind auch die Ministerpräsidenten aus acht Bundesländern. Für den Freistaat Sachsen reist der Chef der sächsischen Staatskanzlei, Fritz Jäckel, nach Berlin. Welchen Maßnahmenkatalog er im Gepäck hat, wie Sachsen etwa die Schadstoffbelastung in Dresden und Leipzig senken will und ob der Freistaat dabei finanzielle Hilfe vom Bund fordert, wurde nicht bekannt. Eine entsprechende Anfrage der SZ vom Freitag blieb unbeantwortet.

Auf dem kommunalen Diesel-Gipfel soll auch über den bereits beschlossenen Mobilitätsfonds gesprochen werden, den Bundesregierung und Autoindustrie mit mindestens 500 Millionen Euro füllen wollen. Laut Stuttgarter Zeitung ist beabsichtigt, den Fonds auf eine Milliarde Euro zu verdoppeln, wenn sich die Länder auch daran beteiligen. Aber auch eine Milliarde Euro wäre viel zu wenig angesichts dessen, was notwendig ist. Gegenwärtig werden die Grenzwerte für den Ausstoß von Stickoxiden in rund 80 deutschen Städten nicht eingehalten. Die eine Milliarde Euro müsste unter ihnen aufgeteilt werden, um Maßnahmen zur NOx-Reduzierung zu fördern.

„Wir brauchen insgesamt eine deutlich höhere Summe“, forderte Winfried Hermann (Grüne), Verkehrsminister von Baden-Württemberg, im Gespräch mit der SZ. Er nannte den Mobilitätsfonds „ein kurzfristiges Konjunkturprogramm“. Notwendig sei vielmehr eine „dauerhafte, auskömmliche Grundfinanzierung, um den Transformationsprozess der nächsten 20 Jahre im Verkehr – also die Elektrifizierung und den Ausbau sowie die Modernisierung des ÖPNV – finanzieren zu können“, so Hermann, seit 2011 im Amt und damit dienstältester Verkehrsminister derzeit in Deutschland.

Sanierung statt Neubau

Der Grünen-Politiker drängt auf ein neues Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) , das auch für Modernisierung nd Sanierung offen ist. Über das GVFG ist die finanzielle Förderung kommunaler Verkehrsprojekte geregelt. Bislang werden nur Neubaustrecken unterstützt und das mit insgesamt 330 Millionen Euro im Jahr. „Das ist viel zu wenig für die ganze Republik. Das Volumen müsste verdreifacht werden“, so Hermann. Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz verlangte in einem Brief an Merkel, die Bundesmittel für den Bau von Straßen- und U-Bahnen auf eine Milliarde Euro aufzustocken.

Hermanns zentrale Forderung an das Treffen im Kanzleramt ist jedoch ein Beschluss zur Einführung einer blauen Plakette für schadstoffarme Autos. Kommunen könnten dann je nach Luftverschmutzung Zonen einführen, in die nur Autos mit einer blauen Plakette einfahren dürften. „Wir brauchen zwingend die blaue Plakette, um saubere Fahrzeuge kennzeichnen zu können“, sagte Baden-Württembergs Verkehrsminister. Sie würden einen kräftigen Schub bei der Modernisierung des Fuhrparks auslösen. Laut Hermann liegt das Durchschnittsalter der in Stuttgart zugelassenen Autos bei neun Jahren. Das Land Baden-Württemberg habe alle möglichen Maßnahmen durchrechnen lassen, wie sie zur Reduktion der Schadstoffemissionen durch Autoabgase beitragen könnten. „Eine grüne Welle bei Ampeln bringt nichts, die Umrüstung von Taxis etwa ein Prozent, die von Bussen drei bis vier Prozent“, zählte Hermann auf. Den größten Effekt hätte eine blaue Plakette. „Sie würde über 90 Prozent Emissionsminderung bringen – etwa so viel wie Fahrverbote.“

Diese Auffassung wird offenbar auch in der Gewerkschaft IG Metall geteilt, die die Interessen der Beschäftigten in der Autoindustrie vertritt. An der Einführung einer blauen Plakette werde man nicht vorbeikommen, wenn man Fahrverbote rechtssicher vermeiden wolle, sagte IG Metall-Chef Jörg Hofmann. (mit dpa)

