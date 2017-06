Städte bremsen Plakatflut Die AfD will 300 Wahlplakate in Pulsnitz aufhängen. Das hat Konsequenzen. Andere Gemeinden haben schon reagiert.

So sah das zum Beispiel im zurückliegenden Bundestagswahlkampf in der Region an Laternenmasten aus. © Wolfgang Wittchen

Der Kampf um den besten Platz für Plakate am Mast hat noch nicht begonnen, da sorgt die AfD vor der Bundestagswahl im September schon für Rummel mit ihren Plakaten. Inhaltlich wie in quantitativer Form. Inhaltlich im sorbischen Raum. Da ging es jetzt um ein Plakat mit Frauen in Trachten, u. a. in der sorbischen. Dazu ein mehrdeutiger Slogan. Vertreter der Domowina zum Beispiel ließen nun wissen, dass sie sich so nicht als Sorben vereinnahmen lassen und für die Diskussion gegen andere Bevölkerungsgruppen oder Völker instrumentalisieren lassen wollen.

Das Plakat könnte auch im hiesigen Wahlkampf eine Rolle spielen. Immerhin plant die AfD offenbar einen Plakatwahlkampf im großen Stil. In Pulsnitz und Großröhrsdorf zum Beispiel seien Schreiben eingegangen mit dem Antrag, 300 Plakate im jeweiligen Stadtgebiet aufhängen zu wollen, heißt es. Das ließ jetzt in Pulsnitz die Alarmglocken schrillen. Die Stadt könnte völlig zugepflastert werden, so Bürgermeisterin Barbara Lüke. Ja, noch mehr, es könnte ein Wettrennen um die besten Plätze für Kandidatenkonterfeis beginnen und für die mehr oder weniger knackigen Slogans. Oder am Ende gar kein Platz mehr da sein. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf soll die Plakatflut nun in geordnete Bahnen gelenkt werden. In Großröhrsdorf (ohne Bretnig und Hauswalde) ist das schon seit 2013 der Fall. Damals wurde in einer Wahlwerbesatzung festgelegt wo plakatiert werden darf, die zulässige Größe von Plakaten und auch die Anzahl. Die ist auf 30 Stück begrenzt, plus 5 in Kleinröhrsdorf. Die AfD wird ihre Ansprüche hier deutlich senken müssen. Die Satzung ist auch die Grundlage für das Antwortschreiben an die AfD, heißt es aus dem Rathaus.

Anzahl der Plakate auf 75 begrenzt

Für alle Parteien gelten die gleichen Grundsätze. Inhaltliche Einschränkungen gibt es keine. Aber die Stadt hat damit seit 2013 ein Regelwerk in der Hand, um bei Wildwuchs, Verstößen gegen die Sicherheit und anderen Unstimmigkeiten einzuschreiten, heißt es. In der Diskussion um die Satzung war damals zudem aus Ratskreisen zu hören, dass mit der Satzung eine Flut von rechtslastigen Parolen an Masten begrenzt werden könnte. Allerdings gab es in Großröhrsdorf vor dem Beschluss auch Kritik. Zu viel Reglementierung sei mit der Satzung verbunden und auch zu viel Verwaltungsbürokratie. Die Stadt zog später ihrerseits ein positives Fazit. Nun zieht auch Pulsnitz die Daumenschrauben an. Erst mit dem Antrag auf 300 Plakate durch die AfD sehe man einen Anlass dafür, heißt es. Zumal gerade bei einer Bundestagswahl mit einer Vielzahl von Wahlvorschlägen und Kandidaten zu rechnen sei. Pro berechtigtem Antragsteller wird die Zahl nun auf 75 Plakate begrenzt. Damit könne man gut leben, so FDP-Fraktionschef Hermann Lindenkreuz. Pulsnitz liegt damit deutlich über den Möglichkeiten in Großröhrsdorf. Die Stadt habe die Zahlen auch nicht willkürlich so festgelegt, sondern sich auf Gerichtsurteile gestützt. Denn die Plakatfrage war durchaus schon Streitthema vor dem Richter. Die Stadt habe sich an der Rechtssprechung von Verwaltungsgerichten orientiert. Angemessen seien danach 10 Plakate pro 1 000 Einwohner. Bei rund 7 500 Einwohnern habe sich die Stadt mit 75 Plakaten an die Faustregel gehalten und sieht sich auf der sicheren Seite.

Es gebe freilich eine Vielzahl von Urteilen, sagt CDU-Kreisgeschäftsführer Thomas Israel. Die orientierten sich aber nicht nur so pauschal an Einwohnerzahlen. So wäre durchaus auch das letzte Wahlergebnis der Parteien oder Wählervereinigungen ausschlaggebend in der Rechtssprechung für die Anzahl der jeweiligen Plakate. Er räumt aber ein, dass der Bedarf im Kreis in der Regel berücksichtigt werde. Nur in Einzelfällen gebe es mal eine Diskussion. Nach Prozenten geht es auch bei der Stadt Kamenz nicht. Aber die Stadt ist noch deutlich großzügiger als ihre genannten Nachbarn. Kamenz hat die Wahlwerbung ebenfalls prophylaktisch vor ein paar Jahren geregelt. „Wahlplakate müssen natürlich beantragt werden“, sagt Stadtsprecher Thomas Käppler. Der Stadtrat habe sich nach eingehender Diskussion dafür entschieden, dass maximal 200 im Stadtgebiet von Parteien, Wählervereinigungen und Einzelkandidaten aufgehängt werden dürfen. Nach der Pulsnitzer Faustregel würden sogar 150 Stück genügen. Doch auch in Kamenz wollten die Parteien offenbar demokratische Rechte nicht zu sehr beschneiden. So wurde der ursprüngliche Vorschlag verändert. Der lag bei maximal 80 Plakaten. Dem Rat war das zu knapp bemessen. 200 sei ein Kompromiss geworden, der „berechtigte Interessen der politisch Werbenden berücksichtigt“, so Thomas Käppler. Ein AfD-Antrag wie in Pulsnitz sei in Kamenz im Übrigen nicht eingetroffen.

Von diesen Briefen weiß aber auch Thomas Israel. Die seien wohl an viele Kommunen gegangen, hätten Stichproben ergeben. Er rät zur Gelassenheit und warnt vor zu viel Bürokratismus. Eine Demokratie müsse etwas aushalten können. „Wir suchen den Mittelweg, wollen informieren, aber die Städte auch nicht zukleistern.“ Eine Größenordnung von 300 Plakaten habe seine Partei für Städte wie Bautzen oder Hoyerswerda vorgesehen.

