Stadtzentrum, Volkshaus, Jobs und mehr Miteinander Ein halbes Jahr vor der OB-Wahl hat Kandidat Rico Jung sein Programm vorgestellt – und seine Erfahrung hervorgehoben.

Rico Jung © Joachim Rehle

Am 24. September haben die Weißwasseraner die Wahl. Dabei entscheiden sie nicht nur, wer ihre Interessen im Bundestag vertreten soll, sondern auch, wer in den nächsten sieben Jahren als Oberbürgermeister die Geschicke der Stadt lenkt. Am Freitag hat Rico Jung, der bislang einzige Gegenkandidat zu Amtsinhaber Torsten Pötzsch, sein Programm vorgestellt.

Jungs Kandidatur ist keine spontane Entscheidung gewesen. Den Gedanken habe er schon länger gehabt und im Sommer letzten Jahres, als es nur noch ein Jahr bis zur nächsten Wahl war, sei dieser dann weiter gereift, erklärt Rico Jung. Weißwassers Probleme und die Herausforderungen für den Oberbürgermeister kenne er durch seine Arbeit in der Stadtverwaltung. In den 15 Jahren, in denen er dort für die Finanzen zuständig ist, habe er schon viel bewegt, sagt der Kämmerer. So sei die städtische Verschuldung von 23,5 Millionen Euro auf 9,2 Millionen Euro gesunken. Bei vielen Themen, über die schon seit Jahren geredet werde, habe sich aber nichts geändert. Das soll mit ihm als OB anders werden, meint der 51-Jährige. Um zu wissen, wo man dabei am besten ansetzt, hat sich Rico Jung mit allen Konzepten der letzten Jahre zur Stadtentwicklung beschäftigt sowie im Freundes- und Verwandtenkreis umgehört.

Herausgekommen sind fünf Kernziele. So will Rico Jung in Weißwasser ein Stadtzentrum schaffen, das man bisher vergebens sucht. Stattdessen hätten sich verschiedene Unterzentren gebildet. Als Lösung will Rico Jung die Pläne für die Errichtung einer Einkaufspassage auf dem Gelände der ehemaligen Schnitterbrauerei wieder beleben. Ein Gelände, das der Stadt bereits gehört und für das nach einem Investor gesucht werden soll. Von den Kundenströmen könnten dann auch andere Geschäfte im Umfeld profitieren, so die Idee. Das Ganze könne auch als Initialzündung für die Ansiedlung weiterer Läden wirken. Durch eine Verbreiterung der Bahnbrücke könne auch die Muskauer Straße besser angebunden werden.

Ein anderer Punkt ist die Wiederbelebung des Volkshauses. „Die Stadt hat in den vergangenen Jahren viel Geld in den Sport investiert, jetzt brauchen wir mehr Kulturangebote“, sagt Jung, der selbst seit seiner Kindheit ein begeisterter Eishockeyspieler ist. Er habe sich dazu viele Konzepte durchgelesen und sei überzeugt, dass das zu schaffen ist, so der Kandidat. Neben Ideen für den Saal könnte im Keller beispielsweise eine Bowlingbahn geschaffen werden. Im Konzept von 1928 seien dort laut Jung bereits zwei Kegelbahnen vorgesehen gewesen. Als drittes Ziel soll die Wirtschaft weiter gefördert werden. Die Lausitzrunde sei eine schöne Sache, die es weiterzuführen gelte, aber das reiche nicht aus. Stattdessen müsse Weißwasser aktiv auf Investoren zugehen. Denn das Schaffen von gut bezahlten Jobs sei eine Voraussetzung, damit abgewanderte Weißwasseraner in die Stadt zurückkehren.

Diese sollen auch eine grünere Stadt vorfinden. Mit mehr Bäumen und Blumen soll Weißwasser ein frisches und freundliches Gesicht erhalten. Wenn Plätze wie der Bahnhofsvorplatz so aufgewertet werden, würde man sich dort wohler fühlen und mehr Zeit verbringen. Das fünfte Ziel von Rico Jung ist es, ein neues Miteinander zu schaffen. Als unabhängiger Kandidat, der keiner Partei angehört, sei es ihm wichtig, die Interessen aller Bürger gleichermaßen zu vertreten. Das neue Miteinander gilt dabei sowohl für die Zusammenarbeit mit Bürgern, Stadtrat und Verwaltung als auch im Umgang mit den Umlandgemeinden. Er werde Weißwasser als Braut für künftige Gemeindeehen hübsch machen und Argumente für Zusammenschlüsse schaffen, sagt Rico Jung, der überzeugt davon ist, dass diese Pläne auch finanzierbar sind. Als Oberbürgermeister könne er noch mehr aus der Haushaltslage herausholen, so Rico Jung auf SZ-Nachfrage.

In den nächsten Wochen will Rico Jung nun Veranstaltungen organisieren, um die Bürger zu überzeugen. Diesen stehe er nach Absprache auch im Wahlkampfbüro in der Lausitzer Straße 1 zur Verfügung.

zur Startseite