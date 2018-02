Stadtwerkstatt will mitreden 19 Kamenzerinnen undKamenzer formten jetzt aus der IG Bürgerwiese einen Verein. Er steht allen Interessierten auch als Kommunikationsplattform offen.

Dem ersten Vorstand des Vereins „Stadtwerkstatt Kamenz – Bürgerwiese“ um Vereinschef Michael Schiewack gehören an: Simone Kirschke, Katrin Andrews, Sieglinde Tschentscher und Peter Sondermann (v.r.). © Verein

Kamenz. Aus der „Initiativgruppe Bürgerwiese“ ist in nur neun Monaten ein Verein geworden. Was sich zunächst in einem reinen Mitsprache-Impuls in der Supermarktfrage unterhalb der Lessingschule manifestierte, will nun zur mitgestaltenden Kraft in vielen Fragen der Stadtentwicklung werden. Immerhin 19 Gründungsmitglieder setzten dafür ihre Unterschrift unter das Gründungsprotokoll. Ausreichend nach Vereinsrecht wären sieben gewesen. Und schon am 27. Februar wird der neue Verein „Stadtwerkstatt Kamenz – Bürgerwiese“ nach dem Registereintrag zu einer öffentlichen Versammlung einladen. Als erster Vorsitzender fungiert Ergotherapeut Michael Schiewack: „Wir freuen uns über jede und jeden, die sich bürgerschaftlich für die Stadt engagieren wollen.“

Wie das funktionieren kann, hat die Stadtwerkstatt an ihrem Stammsitz in der Rosa-Luxemburg-Straße 13 bereits seit Monaten vorgemacht. Es gab eine Vielzahl themenspezifischer Vorträge, Rundtischgespräche, Diskussionen und Erfahrungsaustausche für tatsächliche und potenzielle Mitmacher. Immer mit dem Ziel, Bürger, Stadträte und Stadtverwaltung zusammenzubringen. Das ist zumeist gelungen, wie zuletzt auch die Präsentation der ersten Marktbudenentwürfe dreier Architekturstudenten bewies (die SZ berichtete). Veranstalter war hier zwar der Metamorphose-Verein, aber als eine Art Gastgeber fungierte die Stadtwerkstatt, die sich ja auch als eine Kommunikationsplattform versteht. So sind mehrere Arbeitsgruppen vorgesehen, die verschiedene Themenansätze verfolgen – wie Digitalisierung, Bildung, Jugend oder Projektmanagement. Dabei werden gleichzeitig niederschwellige Angebote verfolgt, wie ein Hobbystammtisch, der sich am 17. Februar zum Beispiel mit „Schmuckherstellung“ beschäftigen wird. „Unser Ziel ist ein echter Bürgertreff, insbesondere auch für junge Leute“, so Schiewack. Gerade Teenager fänden in Kamenz kaum Anlaufpunkte. Auch aus diesem Grund wurde die Altersgrenze für eine Mitgliedschaft im Verein jetzt auf das vollendete 14. Lebensjahr herabgesetzt.

Beteiligung vieler ermöglichen

Der neue Verein hat freilich ganz klar auch einen kommunalpolitischen Anspruch. Stadtratsentscheidungen sollen auf einer breiteren Akzeptanz bei Bürgern und Unternehmern fußen, heißt es. Vorstandsmitglied Peter Sondermann: „Der zielorientierte Dialog zwischen Bürgerschaft und den Kommunalverantwortlichen in der Stadt ist ein Satzungsziel unseres Vereins.“ Dabei gebe es nach wie vor Nachholebedarf, weshalb sich die Stadt durchaus auch als eine Art Reparaturwerkstatt verstehe, so Sondermann. „Kamenz braucht ein echtes Beteiligungsportal, es darf nicht nur auf die formale Ansprache der Träger öffentlicher Belange bei Bauvorhaben hinauslaufen. Da geht niemand mit.“ Auch in der gegenwärtigen Leitbilddebatte „Kamenz 2030“ habe sich die Stadtwerkstatt schon als mittragende Säule eingebracht, und das werde so bleiben.

Ausdrücklich verfolge der Verein keinerlei Parteienpräferenz. Es gehe darum, eine Bürgerbewegung zu stärken, die auf Vorschläge und Lösungsansätze zum Besten der Stadt Kamenz ausgerichtet sei. Der erste Vorstand wurde jetzt auf zwei Jahre gewählt. Und in der Satzung gibt es ein Novum: Der Vereinsvorsitzende darf sein Amt höchstens zwei Wahlperioden führen. „Wir wollen, dass auch auf diese Weise die Prozesse immer wieder Neuerungen erfahren“, so Schiewack.

