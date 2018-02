Stadtwerke bauen Kanäle

Die Stadtwerke Pirna beginnen am heutigen Montag auf der Rosa-Luxemburg-Straße und der Klosterstraße mit Kanalbauarbeiten. Im ersten Bauabschnitt kann es in der Zeit bis zum 28. Februar zu Verkehrsbehinderungen im Kreuzungsbereich Gartenstraße/Rosa-Luxemburg-Straße kommen, teilt das Unternehmen mit. Den Anwohnern auf der Rosa-Luxemburg-Straße stehen in Höhe der Hausnummern 2 bis 6 weniger Parkplätze zur Verfügung. Auch auf der Gartenstraße wird es in Höhe der Häuser Nr. 15 und 27 Parkverbote geben. Darüber hinaus wird ein Abschnitt der Klosterstraße – zwischen Hotel Sächsischer Hof und Kreuzung Rosa-Luxemburg-Straße – zur Sackgasse. Diese Sperrung wird bis voraussichtlich 9. März andauern.

In einem zweiten Bauabschnitt werden ab dem 28. Februar die Parkplätze auf der Straße Am Elbufer unterhalb der Bahnunterführung von der West- auf die Ostseite der Straße verlegt. Die Änderungen werden ausgeschildert. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 9. März abgeschlossen sein. (SZ)

