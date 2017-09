Stadtwerke wollen für Vereine spenden Der Pirnaer Energieversorger plant, seine Weihnachts-Ausgaben für einen guten Zweck einzusetzen – und übt sich daher im Verzicht.

Die Stadtwerke und die Energieversorgung Pirna wollen das Geld für Weihnachtsgeschenke lieber für einen guten Zweck einsetzen. © Symbolfoto: dpa

Die Stadtwerke (SWP) sowie die Energieversorgung Pirna (EVP) wollen in diesem Jahr abermals darauf verzichten, Weihnachtsgeschenke für Kunden und Geschäftspartner zu kaufen. Stattdessen planen die Energieversorger, das Weihnachtsgeld für einen guten Zweck einzusetzen. Im Fokus stehen dieses Mal vor allem jene Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Die beiden Unternehmen rufen jetzt alle Pirnaer Vereine und Einrichtungen auf, sich um eine Weihnachtsspende zu bewerben. „Wir erwarten nun Bewerbungen zu geplanten gemeinnützigen Projekten, die uns schriftlich vorgestellt werden“, sagt EVP-Geschäftsführer Peter Kochan. Einsendeschluss für die schriftlichen Anträge ist der 30. Oktober, die Bewerber sollten Ansprechpartner und Telefonnummer nicht vergessen. Ein Team aus Mitarbeiter beider Unternehmen entscheidet anschließend, wer in den Genuss des Weihnachtsgeldes kommt. Die Auserwählten werden danach umgehend benachrichtigt. Darüber hinaus sollen die Projekte, die die Versorger bezuschussen, in den nächsten Kundenmagazinen der beiden Unternehmen vorgestellt werden. (SZ/mö)

