Stadtwerke Weißwasser erhöhen den Strompreis Die Stadtwerke haben den Schritt begründet und die Kunden in Weißwasser über die Preiserhöhung informiert. Die müssen schon bald mehr zahlen.

Symbolbild: Hauptgeschäftsstelle der Stadtwerke Weißwasser © André Schulze

Weißwasser. Die Kunden der Stadtwerke Weißwasser müssen ab 1. März für Strom tiefer in die Tasche greifen. Das hat das Versorgungs-unternehmen in einem Schreiben an die betroffenen Haushalte angekündigt. Danach steigt der Preis in der Grundversorgung von bisher 28,39 Cent pro Kilowattstunde auf 29,07 Cent brutto. Der jährliche Grundpreis wird auf 99,95 Euro erhöht (bisher: 95,16 Euro).

Als Grund werden die gestiegenen Allgemeinkosten im Zusammenhang mit der Energiewende angeführt. Laut den Angaben der Stadtwerke wird weit über die Hälfte des Energiepreises durch Steuern, Umlagen und Entgelte vom Gesetzgeber festgelegt.

So steige die EEG-Umlage in 2017 auf ein Rekordhoch. Allerdings werde wegen günstiger Stromeinkäufe nur ein Teil dieser Kosten an die Kunden weitergegeben, heißt es von den Stadtwerken. (SZ/sdt)

