Stadtwerke warnen vor Haustür-Verträgen Verkäufer locken in Riesa mit Angeboten und Prämien. Illegal ist das wohl nicht – es kann aber teuer werden.

© Symbolfoto: Thomas Lehmann (Archiv)

In der Stadt sind derzeit offenbar verstärkt Vertreter unterwegs, die an der Haustür zum Wechsel des Stromanbieters überreden wollen. Darauf weisen die Stadtwerke Riesa aktuell hin. Meist stelle sich der unangemeldete Besuch mit Sätzen wie „Wir kommen vom Strom“ vor oder sage, es müssten kurz die Verträge geprüft werden, damit der Strompreis stabil bleibe. Wie Stadtwerke-Sprecherin Laura Pietzsch auf Anfrage mitteilte, hätte sich allein im letzten Vierteljahr etwa ein Dutzend Kunden an den Energieversorger gewandt. Sie fürchteten offenbar, getäuscht worden zu sein.

Denn im Verlauf des Gesprächs wurde den Stadtwerke-Kunden dann offenbar ein neuer Vertrag angeboten. „Die Kunden haben Energielieferverträge mit deutlich überhöhten Preisen abgeschlossen, weil sie oft mit unseriösen Bonuszahlungen, Handys oder Tablet-PCs gelockt wurden“, heißt es in einer Mitteilung. Illegal ist das zunächst nicht. Denn indirekt stecken laut Stadtwerke-Sprecherin Laura Pietzsch auch echte Stromanbieter hinter den Haustürverkäufern. Diese wollten sich den Überraschungsmoment an der Haustür zunutze machen. „Der Kunde muss sich oft sofort entscheiden, sodass ihm eine seriöse Prüfung der Angebote fast unmöglich gemacht wird. Das hat natürlich Gründe.“

In Coswig und Radebeul sorgte Ende 2016 ein ähnlicher Fall für Aufsehen. Damals versuchten Vertreter mit allerlei abenteuerlichen Aussagen, Stadtwerke-Kunden zum Wechsel zu überreden. Auch die Verbraucherzentralen warnen regelmäßig vor Haustürgeschäften. Erst Mitte des Jahres mahnten die Verbraucherschützer in Nordrhein-Westfalen mehrere Energieversorger ab. Unter anderem hatten sich dort Drücker als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben. In Riesa ist das offenbar aktuell noch nicht der Fall. „Wenn uns strafbare Handlungen bekannt sind, wie zum Beispiel die Behauptung, ein Drücker wäre Mitarbeiter der Stadtwerke, erstatten wir Anzeige“, so Laura Pietzsch. Für Kunden, die sich nach Vertragsabschluss unsicher sind, verweisen die Stadtwerke auf das 14-tägige Widerrufsrecht von Haustürgeschäften. „Darüber hinaus bieten wir persönliche Beratungen in unserem Kundenzentrum an, wo uns Kunden jederzeit aufsuchen und wir an unserem Wort gemessen werden können. Den Haustürverkäufer sehen Sie in der Regel nie wieder.“

Bei Fragen zum Thema können sich Kunden unter Telefonnummer 03525 708540 an die Stadtwerke wenden.

