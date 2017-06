Stadtwerke warnen vor Betrugsmasche Für angebliche Service-Leistungen stellt ein falscher Mitarbeiter 90 Euro in Rechnung.

Die Stadtwerke Riesa warnen vor einer neuen Betrugsmasche. Kunden berichten, dass sie Rechnungen für angebliche Serviceleistungen am Stromzähler erhalten haben. „Bei dem uns vorliegendem Fall war ein Servicetechniker einer Firma aus Bremen vor Ort und hat angeblich den Stromzähler des Kunden überprüft“, heißt es in einer Mitteilung. Die Prüfung sollte „für die einwandfreie Stromnutzung“ durchgeführt werden. Kurz darauf erhielt der Kunde eine Rechnung in Höhe von 89,59 Euro. Die Gebühr sollte an ein Konto in Belgien überwiesen werden. Die Stadtwerke betonen, dass solche Kontrollen nicht vor Ort in Rechnung gestellt würden. Die Zählerüberprüfung erfolge ausschließlich durch den Energieversorger oder die Tochtergesellschaft EGR. Deren Mitarbeiter könnten sich immer mit einem Dienstausweis vorstellen. Ähnliche Fälle wie in Riesa habe es zuletzt auch in Bayern, Schleswig-Holstein und Bremen gegeben. (SZ)

Betroffene Kunden können sich unter 03525 70830 melden oder im Kundenzentrum am Alten Pfarrweg 1 in Riesa beraten lassen.

