Stadtwerke warnen vor Betrügern Unbekannte geben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Weißwasser aus und wollen Kunden zum Vertragswechsel bewegen.

Die Stadtwerke Weißwasser warnen vor Betrügern. © André Schulze

Weißwasser. Die Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW) warnen aktuell alle Kunden vor illegalen Telefonanrufen. Diese haben zum Ziel, die Kunden zu einem Vertragswechsel am Telefon zu bewegen, heißt es in einer Mitteilung der SWW. So behaupten die Betrüger, Mitarbeiter der Stadtwerke Weißwasser zu sein und einen neuen günstigeren Stromvertrag anbieten zu wollen. Dabei fragen die Callcenter-Anrufer, die meist im Ausland sitzen und gezielt ältere Bürger in Weißwasser anrufen, nach persönlichen Daten, Zählerständen und Zählernummern. Um den Vertragswechsel zu bestätigen, werden die betreffenden Kunden per SMS angeschrieben und aufgefordert, mit „Ja“ zu antworten. Damit soll der Vertragswechsel bestätigt werden.

„Wir warnen dringend vor diesen illegalen Anrufen und bitten unsere Kunden, keinesfalls persönliche Daten beziehungsweise Daten wie die Zählernummer oder den Zählerstand herauszugeben“, so SWW-Sprecher Igor Dimitrijoski. „Auch sollte keinesfalls mündlich oder per SMS einem Vertragswechsel zugestimmt werden. Wir empfehlen unseren Kunden bei solchen Anrufen kommentarlos aufzulegen, sonst laufen diese Gefahr, einen überteuerten Vertrag abzuschließen“, so Dimitrijoski.

Betroffene Kunden können sich bei den SWW unter Telefon 03576 266 234 oder persönlich im Kundenbüro in der Straße des Friedens zu den bekannten Öffnungszeiten melden. Die Kundenberater können im Auftrag des Kunden innerhalb von 14 Tagen einen Vertragswechsel rückgängig machen. Die Stadtwerke empfehlen zudem allen Bürgern, gezielt bei älteren Verwandten und Freunden nach möglichen Anrufen zu fragen. (red/ckx)

