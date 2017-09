Stadtwerke warnen vor Betrügern Falsche Mitarbeiter der Stadtwerke versuchen, persönliche Daten für andere Verträge zu bekommen.

Die Stadtwerke in Niesky warnen vor Betrügern, die als Mitarbeiter getarnt persönliche Daten erbeuten wollen. © André Schulze

Niesky. Gegenwärtig sind wieder Personen in der Stadt Niesky unterwegs, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben. Ziel sei es, Einsicht in die bestehenden Stromverträge zu nehmen. „Unter dem Vorwand eines unverbindlichen Angebotes wird versucht, an persönliche Daten und an eine Unterschrift zu kommen. Im Hintergrund wird daraufhin ein Vertragsschluss vorbereitet“, sagt Sabine Michler von den Nieskyer Stadtwerken. Man habe durch Bürgerhinweise von den Vorgängen erfahren, ergänzte sie.

Die Stadtwerke Niesky weisen darauf hin, dass Mitarbeiter des Unternehmens nur auf den ausdrücklichen Wunsch von Kunden zur Beratung in deren Haus kommen und sich dann auch mit einem Betriebsausweis namentlich legitimieren können. Zudem erklärt Frau Michler, dass derzeit generell kein Personal der Stadtwerke in einem vergleichbaren Auftrag im Stadtgebiet unterwegs sei.

Betroffene Bürger werden gebeten, die Stadtwerke Niesky GmbH über den Besuch der angeblichen Mitarbeiter zu informieren. (mp)

Kontakt Stadtwerke Niesky für Betroffene: 03588 25320

