Stadtwerke warnen vor Betrügern Weißwasseraner erhalten Anrufe von angeblichen Mitarbeitern oder Energieberatern. So sollen Verträge gekündigt werden.

Die Stadtwerke Weißwasser warnen derzeit vor betrügerischen Telefonanrufen. In den vergangenen Tagen sind wieder vermehrt Hinweise eingegangen, wonach sich Anrufer als Mitarbeiter der Stadtwerke oder Energieberater ausgaben. „Diese erfragen persönliche Daten, etwa aus der Stromrechnung, und versuchen, Kunden zu überreden, bestehende Stromverträge zu kündigen und neue Verträge abzuschließen. Dabei bauen die betrügerischen Anrufer Druck auf die Betroffen auf und rufen beispielsweise mehrmals am Tag an.

„Schon seit 2013 ist unerwünschte telefonische Werbung gesetzlich verboten – Verbraucher können daher sicher sein, dass diese Anrufer unseriös sind und betrügerische Absichten haben“, erklärt Igor Dimitrijoski, Sprecher der Stadtwerke. „Diese kooperieren nicht mit anderen Unternehmen und Agenturen zu Vertriebszwecken und beauftragen auch keine Callcenter“, betont Dimitrijoski. Die Anrufer versprechen günstigere Tarife, hinter denen sich aber oft hohe Kosten und lange Vertragslaufzeiten verstecken. „Wir raten dringend davon ab, am Telefon persönlichen Informationen weiterzugeben oder auf Vertragsangebote einzugehen.“

Verunsicherte Kunden können sich bei den Stadtwerken in der Straße des Friedens 13 bis 19 beraten lassen. Auch unter der Hotline 03576 266234 erhalten Verbraucher Informationen. (SZ)

