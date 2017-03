Stadtwerke unterstützen Vereine Prämiert werden Projekte, die Kindern technisches Verständnis vermitteln. Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende April.

© Norbert Millauer/Archiv

Geldpreise in Höhe von insgesamt 10 000 Euro stellen die Stadtwerke Elbtal in diesem Jahr wieder Vereinen sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen in Radebeul und Coswig in Aussicht. Beim Nachwuchswettbewerb des Unternehmens werden 2017 Projekte gesucht, die den jungen Leuten helfen, technisches Verständnis zu entwickeln. „Nicht das tolle Endprodukt ist entscheidend, sondern die Teamarbeit und damit die Einbeziehung vieler Kinder und Jugendlicher“, teilen die Stadtwerke mit. Freude an Technik vereine Erfindergeist, Kreativität und Spieltrieb mit den Gesetzen der Naturwissenschaft.

Bewerben können sich bis zum 28. April alle Radebeuler und Coswiger Vereine und Institutionen, die solche Projekte anbieten. Im Juni werden die Sieger gekürt. Der Sozialdienst katholischer Frauen unterstützt den Wettbewerb.

Das Bewerbungsformular ist online unter www.stadtwerke-elbtal.de zu finden.

zur Startseite