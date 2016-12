Stadtwerke testen Elektromobilität Das kommunale Unternehmen fährt nun teilweise mit Strom. Dabei gibt es in Niesky noch keine öffentliche Ladestation.

Symbolbild: Elektroautos auf Basis des Fiat 500 werden an Stromtankstellen aufgeladen. © dpa

Die Nieskyer Stadtwerke haben ihr erstes Elektroauto angeschafft. Dabei handelt es sich laut Stadtwerke-Geschäftsführer Holger Ludwig um einen sogenannten „E-up!“ von Volkswagen. Der Kleinwagen hat laut Werksangaben eine Reichweite von 160 Kilometern. Das komplett elektronisch angetriebene Auto nutzen seit Montag die Notdienst-Mitarbeiter des Unternehmens. Im Vorfeld hatten sich mehrere Nieskyer Stadträte dafür stark gemacht, dass das kommunale Unternehmen sich in Zukunft stärker mit dem Thema Elektromobilität auseinandersetzt.

In Niesky gibt es bis heute keine öffentliche Ladestation für Elektroautos. Der neue Wagen der Stadtwerke soll laut Geschäftsführer Holger Ludwig in einer Garage aufgeladen werden. In den kommenden Tagen will sich das Unternehmen erneut zum Thema Elektromobilität äußern. Verkauft hat das Fahrzeug den Stadtwerken das Autohaus Elitzsch in Niesky. Dort registriert Verkaufsberater Thomas Goller ein wachsendes Interesse an der Elektromobilität. „Die Leute machen sich darüber Gedanken. Nicht nur wegen der lukrativen Präme für Elektroautos, sondern auch weil so ein Fahrzeug für Besitzer einer Fotovoltaikanlage interessant ist“, sagt er.

Neben dem „E-up!“ habe das Nieskyer Autohaus auch schon zwei rein elektrisch betriebene VW Golfs verkauft. Während das Autohaus in seiner Görlitzer Filiale aber eine Ladestation anbietet, ist dies in Niesky noch nicht der Fall. Ganz allgemein sei die geringe Anzahl von Ladestationen weiter ein Hemmnis für die Elektromobilität, stellt Thomas Goller fest. „Da muss noch einiges getan werden“, sagt der Verkaufsberater.

