Stadtwerke stellten 47-mal den Strom ab Im Jahr 2016 mussten mehrere Schuldner in Niesky ohne Strom auskommen. Manche sitzen seit Jahren im Dunkeln.

Niesky. Wenn säumige Kunden trotz Mahnungen und Androhungen nicht reagieren, dann sperren die Stadtwerke Niesky ihren Stromanschluss. Im vergangenen Jahr habe es 47 solcher Fälle gegeben, erklärt das Unternehmen auf Nachfrage.

Bei fast der Hälfte aller Betroffenen soll es sich um Hartz-IV-Empfänger gehandelt haben. „Bevor der Strom abgestellt wird, geht dem Ganzen aber eine Menge voraus“, erklärt der Technische Leiter der Stadtwerke. Laut Hartmut Barth versende das Unternehmen erst mehrfach Mahnungen. „Wenn sich jemand bei uns meldet, dann wird auch eine Lösung gefunden, beispielsweise eine Ratenzahlung“, sagt er.

Das Sperren und Entsperren eines Anschlusses ist für Schuldner nicht billig und übersteigt oft die Streitsumme. Die Stadtwerke Niesky verlangen dafür 109,70 Euro. Oft begleichen die Betroffenen nach der Sperrung ihre Schulden. Die Stadtwerke haben laut Hartmut Barth aber auch 20 Dauerabsteller. Das sind Haushalte, die nachweislich bewohnt sind, denen aber seit einem Zeitraum von mindestens sechs Monaten der Strom abgestellt worden ist. Einzelne Mieter sollen schon seit Jahren ohne Strom auskommen.

In Deutschland hat es 2016 insgesamt rund 6,3 Millionen Sperrandrohungen gegeben. Diese versenden Energieversorger in der Regel, wenn Schuldner mit 100 Euro in der Kreide stehen. (SZ/kem)

